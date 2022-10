Scoperta la targa ricordo per Felice Giunta nell’atrio del plesso del PalaCultura dell’IIS Medi

Si è svolta stamattina la cerimonia di scopertura della targa commemorativa in onore di Felice Giunta nell’atrio del plesso del PalaCultura dell’IIS Medi di Barcellona Pozzo di Gotto.

La lapide era già stata realizzata nel 2005 e posizionata nel cortile dell’ex plesso di via San Vito del Liceo Scientifico “Enrico Medi” un mese dopo la tragica aggressione che il 15 ottobre di 17 anni fa portò alla morte del 15enne Felice Giunta. Oggi dopo il trasferimento dell’istituto nel plesso del PalaCultura la targa è stata sistemata in una zona centrale dell’istituto, nell’area riservata al parcheggio dei mezzi con cui gli studenti raggiungono la scuola. La scelta, ribadita anche dal vice preside Claudio Rosanova, docente dello stesso Felice Giunta, e condivisa con l’ex dirigente dell’istituto Domenica Pipitò, è stata quella di renderle visibile ai ragazzi ogni giorno, come monito perchè questi episodi di sopraffazione e di bullismo non si ripetano più.

Alla cerimonia, moderata dal prof. Rosanova, sono intervenuti, insieme all’ex dirigente Domenica Pipitò, la reggente dell’istituto Palma Legrottaglie, la sorella di Felice, Marilisa Giunta, a nome anche dei genitori, il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore. L’emozione e la commozione di chi è intervenuto, insieme all’invito ai ragazzi di denunciare le sopraffazioni dei coetanei, è stato il filo conduttore di una mattinata intensa, conclusa con le parole di padre Giuseppe Currò, che guida la parrocchia frequentata dalla famiglia Giunta e che ha benedetto la targa commemorativa.

