Mano pesante del giudice sportivo, tre giornate di squalifica per Idoyaga della Nuova Igea Virtus: in Coppa Italia sarà sfida con il Siracusa

Il giudice sportivo del comitato siciliano della Figc non ha fatto sconti all’attaccante della Nuova Igea Virtus, Lucas Idoyaga, espulso nella gara di domenica contro il Comiso.

Al giocatore giallorosso sono stata inflitte tre giornate di squalifica (salterà la sfida contro il Taormina) per quello che l’arbitro della gara ha interpretato come “atto di violenza nei confronti di un avversario”. Dalle immagini diffuse della società, attraverso i profili social, si sarebbe trattato di un contatto a palla lontana, di cui il giocatore di casa, come spesso accade, ha probabilmente esasperato le conseguente. Resta la pesante squalifica, con la possibilità di un ricorso che potrà solo ridurre a due le giornata in cui il tecnico Ferrara dovrà rinunciare all’attaccante più prolifico in questa prima parte della stagione.

ACCOPPIAMENTI DI COPPA ITALIA

Il comitato regionale ha poi proceduto ieri al sorteggio dei quarti di finale di Coppa Italia, tra le formazioni appartenenti allo stesso girone. La Nuova Igea Virtus si confronterà così contro il Siracusa, con gara d’andata al De Simone il 26 ottobre e gara di ritorno al D’Alcontres Barone il 9 novembre. Nell’altro accoppiamento il Taormina si confronterà nelle stesse date contro il Comiso. Gli accoppiamenti del girone A vedranno di fronte l’Akragas contro il Resuttana e la Mazarese contro il Misilmeri.