L’OR.SA. la squadra di calcio dell’Oratorio Salesiana festeggia oggi il 60° anniversario: il pensiero del prof. Francesco Lanzellotti

Nel giorno del 60° anniversario della fondazione dell’Orsa Barcellona, la squadra di calcio dell’oratorio salesiano, riceviamo e pubblichiamo il pensiero del prof. Francesco Lanzellotti, che ha raccontato anche attraverso i suoi libri la storia della struttura dedicata a Don Bosco.

“L’Or.Sa. – racconta Lanzellotti – è stata fondata il 20 ottobre del 1962 dal direttore don Rodolfo Di Mauro, che oggi vive a Catania e, alla veneranda età di 104 anni compiuti, è orgoglioso della sua creatura. E’ stata, in ordine cronologico, la terza squadra costituita a Barcellona dopo la gloriosa Igea Virtus del marchese D’Alcontres e dopo il Pro Barcellona: suo scopo principale è stato quello di far crescere i ragazzi e di farli diventare onesti cittadini e buoni cristiani, avviandoli verso lo sport che fungeva da collante per tanti giovani provenienti dai diversi quartieri cittadini. Per la sua importanza all’interno del tessuto sociale della città, don Di Mauro quattro anni fa ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Roberto Materia. Dopo essersi affermata negli anni 60, l’Or.Sa. si è trasformata in Polisportiva ed ha formato migliaia di giovani, diversi dei quali si sono affermati su palcoscenici prestigiosi”.

Don Di Mauro nella festa dei 100 anni nel teatro Currò dell’oratorio Salesiano

Per festeggiare degnamente la ricorrenza, come riferisce il prof. Lanzellotti, gli attuali dirigenti stanno programmando una manifestazione, nella quale in particolare sarà ricordata la figura e l’opera di Nino Raimondo, autentico pilastro della Polisportiva per almeno un quarantennio, recentemente scomparso.