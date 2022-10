Barcellona, aperta in via Roma la nuova sede dell’associazione teatrale “TaliArti – Tanti Amici”

E’ stata aperta al pubblico nei giorni scorsi la nuova sede operativa dell’associazione teatrale “Tanti Amici”. L’attività di formazione nel centro allestito in via Roma 228 è coordinata da Giuseppe Pollicina e Tania Alioti, punti di riferimento per gli amanti del teatro a Barcellona Pozzo di Gotto ed anche a Milazzo.

La nuova location, che ospiterà le lezioni di dizione e recitazione per bambini, ragazzi ed adulti, rappresentata per le due associazione un momento di ripartenza dopo la lunga pausa dell’attività in presenza a causa delle restrizioni della pandemia. Giuseppe Pollicina e Tania Alioto hanno organizzato un open day per coloro che sono interessati a frequentare i corsi, spiegando i programmi e le tappe di un percorso di crescita personale e professionale nel mondo del teatro e della recitazione.

Nella locandina sono indicati i corsi e le informazione per l’iscrizione: