Restauro di palazzo Fazio con un mutuo agevolato, assolti i proprietari dall’accusa di malversazione

La Corte d’appello di Messina ha assolto dall’accusa di malversazione a danno dello Stato Antonio Pulejo e Lucia Gerbino, proprietari dell’antico palazzo Fazio di via Immacolata a Barcellona Pozzo di Gotto.

I giudici messinesi hanno accolto la tesi del collegio di difesa, composto dagli avvocati Pinuccio Calabrò, Antoniele Imbesi e Tonino Ricciardo, che confutava la motivazioni della condanna ad 8 mesi inflitta in primo grado dai giudici del tribunale di Barcellona.

L’accusa contestata ai due imputati era quella di aver utilizzato i fondi provenienti da un mutuo agevolato di 250 mila euro, concesso dalla Regione nel 2012 per il restauro dell’immobile, vincolato ad uso residenziale, per poi mutarne la destinazione ad uso commerciale. La Procura sosteneva in pratica che i proprietari di Palazzo Fazio, dopo il restauro del secondo piano, avevano utilizzato gli spazi per l’organizzazione di eventi e di serate danzanti all’interno dell’antico palazzo. La difesa ha dimostrato che le attività svolte nei saloni di palazzo Fazio non era organizzati dagli stessi proprietari, che si sono limitati ad affittare i locali a terzi, in modo occasionale, in una decina di serate nell’arco di otto anni. La Corte d’Appello di Messina ha accolto la ricostruzione dei fatti degli avvocati dei due imputati e disposto l’assoluzione con formula piena.