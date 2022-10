Barcellona, prorogata fino al fine anno la gestione delle lampade votive al cimitero

Il Comune di Barcellona ha prorogato per altri tre mesi, a partire dal oggi, l’affidamento del servizio annuale di conduzione e manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva annuale e straordinaria presso il cimitero comunale.

Sarà quindi l’impresa “Cannistraci Salvatore”, con sede a Villafranca Tirrena, a gestire anche quest’anno la sistemazione delle lampade, che verranno tradizionalmente accese nel periodo della festa di tutti i Santi e dei defunti.

Il vecchio contratto sarebbe scaduto ieri 18 ottobre e l’amministrazione comunale, come riferisce l’assessore al ramo Santi Calderone, ha preferito concedere una breve proroga di tre mesi, considerato che, anche in caso di un nuovo bando di gara, altre ditte non avrebbero avuto il tempo materiale di organizzare il servizio in appena dieci giorni. Alla scadenza della proroga, nel 2023, saranno avviate le procedure per una gara d’appalto che consentirà di individuare il nuovo gestore del servizio.

L’auspicio è che si evitino i disservizi segnalati l’anno scorso dagli utenti, esasperati dalle lunghe file alla cassa allestita su camper all’ingresso del cimitero e dai ritardi nel posizionamento delle lampadine sulle tombe dei propri cari.