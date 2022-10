Barcellona, avviato l’intervento di sostituzione di una pompa di risalita dell’acquedotto comunale

Sono iniziati stamattina i lavori di sostituzione della pompa di sollevamento della stazione di rilancio dell’acquedotto comunale nella zona di Santa Venera, in contrada Saia Riti.

La ditta Dsp Costruzioni, incaricata della manutenzione, sta lavorando per completare nei tempi previsti, circa 48 ore, l’intervento strutturale, che dovrebbe portare benefici nella distribuzione dell’acqua in tutto il centro cittadino, dal Torrente Idria fino alla zona di Cairoli, serviti dal pozzo di contrada Montecroci. Il nuovo macchinario consentirà di migliorare la fase di riempimento delle vasche e così si dovrebbe garantire una maggiore pressione dell’acqua durante tutto l’anno. Il nuovo sistema, che elimina la pompa di sollevamento sottoterra, consentirà anche di migliorare la manutenzione e gli interventi degli operai in caso di guasto.

Da oggi e fino a venerdì 21 ottobre potrebbero verificarsi disagi nella distribuzione dell’acqua nelle zone servite dal pozzo di Montecroci.