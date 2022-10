La Nuova Igea Virtus cade a Comiso (2-1): ammucchiata in vetta alla classifica, 7 squadre in 2 punti

La Nuova Igea Virtus subisce la prima sconfitta stagionale sull’insidioso campo del Comiso. La formazione barcellonese ha subito in avvio il gol di Barba, a cui ha replicato il solito Idoyaga autore di un eurogol del momentaneo 1-1. Nel finale del primo tempo è però arrivata la spettacolare rete di Valerio con un tiro imprendibile sotto la traversa. I ragazzi del tecnico Ferrara, nonostante l’impegno, non sono riusciti a raggiungere almeno la parità, complici anche alcune decisioni arbitrali.

Resta l’amaro in bocca per i tifosi che aveva seguito la squadra in trasferta e per l’intero gruppo giallorossa, che si è visto agganciare in testa alla classifica da Nebros (che ha visto 2-0 a Milazzo), dalla Rocca Acquedolcese (che ha superato in casa il Real Siracusa per 4-1) e dal Modica (che ha battuto a domicilio la Jonica per 2-1). Il match di cartello tra Siracusa e Taormina si è chiuso con la vittoria degli aretusei (3-1), che seguo ad un punto il plotone che guida la classifica. Con il Siracusa a pari punti c’è anche la Leonzio, che ha scaricato sull’Acicatena (5-1) la rabbia per sconfitta nel finale di sette giorni fa al D’Alcontres.

Per la Nuova Igea Virtus ci sarà una settimana di lavoro per arrivare al prossimo match casalingo contro la Virtus Ispica. L’obiettivo sarà quello di trasformare la sconfitta di oggi in un semplice passo falso.

Rocca Acquedolcese Real Siracusa Belvedere 4-1 Città Di Comiso Nuova Igea Virtus 2-1 Jonica F.C. Modica Calcio 1-2 Leonzio 1909 Città Di AciCatena 5-1 Milazzo Nebros 0-2 Siracusa Calcio 1924 Città Di Taormina 3-1 Sport Club Palazzolo Santa Croce 0-0 Virtus Ispica 2020 Mazzarrone Calcio 0-0