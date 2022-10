La Nuova Igea Virtus a Cosimo per continuare la corsa in vetta alla classifica nel girone B di Eccellenza

La Nuova Igea Virtus non vuole fermarsi più e dopo l’avvincente successo al fotofinish contro la Leonzio cerca oggi pomeriggio a Comiso un’altra vittoria per continuare la corsa in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza.

Il tecnico Pasquale Ferrara sta lavorando sulla tecnica, ma anche sulla testa dei giocatori, con l’obiettivo di concretizzare al meglio il gioco prodotto dalla formazione giallorossa. Serve in area quel cinismo che Idoyaga e Flores hanno dimostrato di avere nell’ultima gara, ma che deve diventare una costante per proseguire il cammino iniziato a settembre. La giornata concede l’opportunità di capitalizzare anche uno scontro diretto tra Siracusa e Taormina, che non può che favorire la compagine igeana in caso di risultato pieno su un campo difficile, contro una squadra insidiosa. Il Comiso, nonostante i pochi punti raccolti fin qui, ha sempre disputato buone partite, mettendo in difficoltà gli avversari di turno. La Nuova Igea Virtus non dovrà quindi sottovalutare l’impegno e mostrare il cinismo delle squadre che vogliono puntare a traguardi importanti.

PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA

Rocca Acquedolcese Real Siracusa Belvedere Città Di Comiso Nuova Igea Virtus Jonica F.C. Modica Calcio Leonzio 1909 Città Di AciCatena Milazzo Nebros Siracusa Calcio 1924 Città Di Taormina Sport Club Palazzolo Santa Croce Virtus Ispica 2020 Mazzarrone Calcio

CLASSIFICA