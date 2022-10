Calcio, i risultati di Promozione e Prima categoria: perdono Nuova Azzurra e Orsa Promosport

Il week end calcistico non ha portato fortuna alla formazioni barcellonese, con le sconfitta della Nuova Azzurra Fenice nell’anticipo della Promozione contro il fanalino di coda Atletico Messina, dopo una gara condizionata da alcune sviste arbitrali, e dell’Orsa Promosport oggi pomeriggio in Prima categoria a Castell’Umberto anche in questo caso contro l’ultima in classifica.

Ecco i risultati dei due gironi che coinvolgono le formazioni del comprensorio tra Barcellona e Messina.

PROMOZIONE GIRONE C

Gescal Belpasso 2014 1-3 Catania San Pio X RSC Riposto 3-3 Città Di Aci Sant’Antonio Messana 1966 1-3 Nuova Azzurra Fenice Atletico Messina 0-1 Città Di Calatabiano Pro Mende Calcio 2-2 Valle Del Mela Calcio Polisportiva Sant Alessio 2-0

CLASSIFICA

Belpasso 2014 15 6 5 0 1 16 4 12 Messana 1966 14 6 4 2 0 9 2 7 Città Di Aci Sant’Antonio 12 5 4 0 1 13 4 9 RSC Riposto 11 5 3 2 0 14 8 6 Valdinisi Calcio 10 5 3 1 1 7 3 4 Catania San Pio X 8 6 2 2 2 10 9 1 Pro Mende Calcio 8 6 2 2 2 10 9 1 Valle Del Mela Calcio 7 6 2 1 3 10 13 -3 Polisportiva Sant Alessio 6 5 2 0 3 6 9 -3 Nuova Azzurra Fenice 4 6 1 1 4 5 10 -5 Città Di Calatabiano 4 5 1 1 3 5 10 -5 Atletico Messina 3 5 1 0 4 8 19 -11 Gescal 0 6 0 0 6 4 17 -13

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Folgore Milazzo Città Di Galati 1-8 Aquila Rodi Milici 1-0 Melas Lipari I.C. 2-2 Nuova Rinascita Sinagra Calcio 1-0 Sfarandina OR. SA. Promosport 1-0 Stefano Catania Comprensorio Del Tindari 1-0 Torregrotta 1973 Monforte S. Giorgio Calcio 0-3

CLASSIFICA