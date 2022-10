L’intervista a Marilisa Giunta, la sorella di Felice: “La sua voglia di vivere ci ha guidato in questi 17 anni”

La memoria della tragica morte di Felice Giunta, ragazzone di 15 anni di San Francesco di Paola, è rimasta viva nei cuori di tanti barcellonesi, anche a distanza di 17 anni da quel tragico 15 ottobre 2005, un sabato come oggi, che i ragazzi trascorrevano in allegria tirando quattro calci ad un pallone.

Felice quel pomeriggio incontrò sulla sua strada un bulletto, che senza un motivo apparente lo ha aggredito, provocandone la morte. In questi 17 anni, sono stati soprattutto i genitori e la sorella Marilisa a non far perdere la memoria di quella morte assurda. Oggi abbiamo voluto dare la parola proprio a lei, che ci ha concesso un’intensa intervista, tra i ricordi di Felice e la voglia di dare un esempio agli adolescenti di oggi, in un periodo in cui la violenza giovanile è tornata d’attualità anche nel comprensorio tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Sono trascorsi 17 anni da quel tragico 2005 e voi familiari avete fatto tanto per non far dimenticare Felice. In questo lungo periodo avete sentito la vicinanza della città e delle istituzioni come avreste voluto?

Non nascondiamo che abbiamo temuto per molto tempo che le iniziative promosse per mantenere vivo il ricordo di Felice restassero nell’esclusivo interesse di una cerchia piuttosto circoscritta di persone, in ragione del fatto che nella maggior parte dei casi, siamo stati noi familiari i primi promotori di progetti e manifestazioni finalizzate alla lotta contro la violenza giovanile.

Sebbene avessimo paura che quanto accaduto a Felice cadesse nel dimenticatoio e nell’apatia generale, non abbiamo mai perso la fiducia nelle istituzioni e la speranza che queste potessero attivarsi prima o poi in maniera consistente per lasciare un segno tangibile nella nostra città di quel triste episodio che ci coinvolse direttamente, ma che senza alcun dubbio colpì le coscienze e il cuore di molti barcellonesi.

La risposta alle nostre richieste non è stata di certo tempestiva, ma i progetti che speriamo vengano attivati nel più breve tempo possibile ci fanno ben sperare.

Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il via libera per l’intitolazione di un edificio pubblico alla memoria di Felice. Perché avete voluto che a portare il nome di Felice fosse un’area della movida tra via Longo e piazza Libertà?

L’intitolazione delle sala convegni all’interno dell’area dell’ex pescheria prevederà l’apposizione all’ingresso della struttura di una targa in memoria di Felice. L’organizzazione dell’evento che coinvolgerà sicuramente anche una rappresentanza delle scuole barcellonesi è in corso d’opera, in quanto l’amministrazione comunale promette di ottenere in tempi brevi il via libera per la messa in sicurezza della sala e di impegnarsi affinché si possa raggiungere questo obiettivo entro la fine dell’anno, con l’augurio che non ci siano ulteriori ritardi.

Il progetto di intitolazione della via che collegherà via Longo a Piazza Libertà richiede, per complesse ragioni giudiziarie, tempi di attesa più lunghi. In ogni caso la Giunta Calabrò ha proceduto con l’approvazione del provvedimento e noi, in ragione di questo impegno, speriamo che possa essere presto reso esecutivo. Il desiderio di noi familiari è sempre stato quello di lasciare un segno visibile nella nostra città che potesse raccontare quanto accaduto a Felice e la proposta è stata sin da subito sostenuta e portata avanti dai consiglieri comunali, ai quali rinnoviamo ancora una volta la nostra riconoscenza.

La scelta della via non è stata per nulla arbitraria, ma volevamo che si trattasse di un luogo frequentato dai giovani e centro della movida barcellonese. Purtroppo i punti di incontro tra ragazzi sono spesso teatro di episodi di violenza, tra l’altro in constante aumento. Felice era un ragazzo pieno di vita, cresciuto con saldi valori e che amava divertirsi in modo sano e consapevole e noi speriamo che quella via possa riportare alla memoria di tutti questo triste evento con l’intento di fare il possibile per evitare che gesti incontrollati possano condurre ancora una volta a conseguenze irreversibili.

Nella città di Barcellona, ma anche nella vicina Milazzo, negli ultimi tempi sono state segnalate aggressioni tra giovani e forme di bullismo che fanno riflettere. Quali sono le radici di questo malessere che spinge i ragazzi a prevaricare su chi sta loro accanto con gesti violenti ed ingiustificati?

Purtroppo si registrano ancora oggi fenomeni di violenza giovanile che raggiungono alte soglie di allarme sociale al punto da rappresentare ,come rilevano le cronache quotidiane, scenari drammatici.

L’adolescenza è una fase della vita particolarmente complessa e i ragazzi spesso si trovano da soli ad affrontare tutte le perplessità e le difficoltà che questa comporta. Il malessere giovanile nasce spesso da una sensazione di inquietudine, di abbandono e di incomprensione e da ciò ne consegue spesso la nascita di una personalità insicura e suggestionabile, desiderosa di appigliarsi a gesti violenti e di sopruso sugli altri per poter dare validità al proprio ego. La forza aggressiva è legata spesso a tensioni accumulate in modo estremo, non riconosciute e non adeguatamente trattate che nascondono disagi familiari e sociali, difficoltà di integrazione e di comunicazione con gli altri.

La scuola sta lavorando tanto per la sensibilizzazione sul tema del bullismo. Lo confermano anche le tante richieste che tu stessa hai ricevuto in questo periodo per raccontare la storia di Felice. Cosa si può fare per contrastare questo fenomeno, accentuato in tutta Italia negli ultimi anni della pandemia?

Sono stata felice di accogliere le numerose richieste da parte di istituti scolastici che si impegnano ogni anno ad affrontare il tema della violenza giovanile e ho riscontrato con grande sorpresa una notevole attenzione e sensibilità dei ragazzi curiosi di conoscere la vicenda legata a Felice che, sebbene sia accaduta ormai parecchi anni fa, risulta purtroppo ancora attuale. Il fenomeno del disagio giovanile reclama di essere trattato con tempestivo intervento e con specifiche competenze educative e di comunicazione che solo la famiglia e la scuola sono in grado di garantire in modo adeguato. La prima dovrebbe offrire ai ragazzi mezzi, conoscenze ed esempi utili quali il dialogo come apertura all’ascolto attivo e il sostegno come vicinanza e comprensione. Le scuole potrebbero incrementare gli strumenti volti ad individuare le forme e le cause del problema attraverso un trattamento scolastico che sia principalmente mirato ad educare alla legalità e al rispetto dell’altro.

Per finire ti chiediamo un messaggio per le nuove generazioni, che dovranno costruire il futuro di questa città, e per le istituzioni, che dovrebbero impegnarsi per sostenere le crescita sana dei giovani.

È principalmente nell’interesse dei giovani della nostra città far sì che Barcellona P.G. sia sempre un luogo vivibile, governato dal senso civico e centro di opportunità che possano invogliarli ad incrementare le proprie aspirazioni e i propri sogni.

Ai ragazzi rivolgo il mio invito a denunciare immediatamente qualsiasi episodio di violenza affinché non restino vittime e spettatori passivi o non cadano in un meccanismo subdolo che possa impedirgli di ribellarsi per paura di subire ulteriori aggressioni o di restare in silenzio , isolati nella propria sofferenza.

Siate custodi attenti del dono della vita, liberatela da ogni forma di oppressione o di sopruso per goderla ogni giorno al massimo delle vostre capacità.

Famiglia, scuole e forze dell’ordine devono impegnarsi attivamente nella costruzione di una fitta rete di supporto che abbia come principale obiettivo quello di vigilare e agire, consentendo ai ragazzi di metterli in condizione di riconoscere e rifiutare atteggiamenti profondamente offensivi e affinché possano acquisire una completa formazione volta al rispetto di se stessi e degli altri, ad un uso consapevole delle parole e dei gesti. Per gli adulti non c’è una ragione più urgente, né più giusta, di proteggere il futuro delle nuove generazioni.

In attesa che si completi la procedura per l’intitolazione della via dedicata a Felice Giunta, ricordiamo che il prossimo 20 ottobre, nel plesso del PalaCultura, si svolgerà la cerimonia di scopertura della lapide commemorativa in onore di Felice Giunta, che frequentava il Liceo Scientifico E. Medi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Stasera alle 19 nella chiesa di San Francesco di Paola si terrà come ogni anno la messa in suffragio di Felice Giunta.