Il comitato per il Cutroni Zodda chiede la visita del nuovo assessore alla Sanità: “L’ospedale di Barcellona non può essere mortificato così”

Il comitato a tutele dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, attraverso il suo portavoce l’avv. Enzo Correnti, ha chiesto una visita a Barcellona Pozzo di Gotto al nuovo assessore regionale alla salute ed alla commissione competente dell’Ars.

“Nel ribadire che il comitato non è nato contro qualcuno ma si è rivolto a tutti, non possiamo tacere una sensazione condivisa dopo le recenti vicende (ndr l’annunciato spostamento del pronto soccorso di Milazzo a Barcellona per consentire i lavori di ampliamento della struttura mamertina con un finanziamento di due milioni di euro e la proroga del Covid Hospital a Barcellona in gran parte riservato ai pazienti provenienti delle RSA di Messina e provincia). Quanto sta accadendo denota una navigazione a vista ed una notevole difficoltà nella gestione della sanità nel nostro comprensorio. Non sono più rinviabili da parte delle autorità nazionali e regionali provvedimenti che pongano rimedio a carenze e disattenzioni pluridecennali. Speriamo che i parlamentari rieletti ed i nuovi eletti in provincia di Messina facciano sentire la loro voce e siamo pronti a riconoscere I meriti di chi nei fatti e non a parole dimostrerà di meritare la fiducia dei cittadini. Diversamente non ci resta che dichiarare il territorio zona rossa, nel senso che qua non potrà venire più nessuno per passerelle estemporanee. La prossima legislatura nazionale e regionale sarà decisiva per il futuro dell’assistenza sanitaria nel comprensorio tirrenico”.