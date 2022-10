Calcio, il programma del week-end in Eccellenza, Promozione e Prima categoria

Squadre siciliane in campo nel week-end di Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

Nel girone B del massimo torneo dilettantistico regionale, la partita di cartello è Siracusa-Taormina, con gli aretusei a caccia del riscatto dopo la sconfitta contro il Modica. La capolista Nuova Igea Virtus renderà visita al Comiso, in un testa coda da non sottovalutare. Derby messinese per il Milazzo che cerca punto nella gara contro la Nebros, mentre il Rocca Acquedoldese riceve la vista del Real Siracusa.

In Promozione, la Nuova Azzurra Fenice ospita nell’anticipo di oggi il fanalino di coda Atletico Messina, con l’obiettivo di tornare alla vittoria. La Pro Mende sarà impegnata domani nella trasferta di Calatabiano. Aci Sant’Antonio contro Messana è la partita più interessante per le zone alte delle classifica.

In Prima categoria non si sono anticipi, con l’Orsa Promosport sarà in campo domani nella trasferta sul campo della Sfarandina, mentre l’Aquila Bafia ospita il Rodì Milici e la Stefano Catania Mazzarrà il Comprensorio del Tindari.

Ecco il programma completo con le classifiche

ECCELLENZA – GIRONE B

Rocca Acquedolcese Real Siracusa Belvedere Città Di Comiso Nuova Igea Virtus Jonica F.C. Modica Calcio Leonzio 1909 Città Di AciCatena Milazzo Nebros Siracusa Calcio 1924 Città Di Taormina Sport Club Palazzolo Santa Croce Virtus Ispica 2020 Mazzarrone Calcio

Nuova Igea Virtus 13 5 4 1 0 7 2 5 Città Di Taormina 11 5 3 2 0 12 5 7 Nebros 10 5 3 1 1 11 9 2 Modica Calcio 10 5 3 1 1 8 4 4 Rocca Acquedolcese 10 5 3 1 1 6 5 1 Siracusa Calcio 1924 9 5 3 0 2 11 7 4 Leonzio 1909 9 5 3 0 2 9 7 2 Real Siracusa Belvedere 9 5 3 0 2 8 8 0 Mazzarrone Calcio 7 5 2 1 2 8 8 0 Santa Croce 6 5 2 0 3 7 5 2 Jonica F.C. 5 5 1 2 2 5 5 0 Città Di AciCatena 4 5 0 4 1 4 5 -1 Milazzo 3 5 0 3 2 6 11 -5 Virtus Ispica 2020 3 5 1 0 4 4 10 -6 Città Di Comiso 1 5 0 1 4 7 14 -7 Sport Club Palazzolo 1 5 0 1 4 0 8 -8

PROMOZIONE – GIRONE C

Gescal Belpasso 2014 sabato Catania San Pio X RSC Riposto sabato Città Di Aci Sant’Antonio Messana 1966 sabato Nuova Azzurra Fenice Atletico Messina sabato Città Di Calatabiano Pro Mende Calcio Valle Del Mela Calcio Polisportiva Sant Alessio

Città Di Aci Sant’Antonio 12 4 4 0 0 12 1 11 Belpasso 2014 12 5 4 0 1 13 3 10 Messana 1966 11 5 3 2 0 6 1 5 RSC Riposto 10 4 3 1 0 11 5 6 Valdinisi Calcio 10 5 3 1 1 7 3 4 Catania San Pio X 7 5 2 1 2 7 6 1 Pro Mende Calcio 7 5 2 1 2 8 7 1 Polisportiva Sant Alessio 6 4 2 0 2 6 7 -1 Nuova Azzurra Fenice 4 5 1 1 3 5 9 -4 Valle Del Mela Calcio 4 5 1 1 3 8 13 -5 Città Di Calatabiano 3 4 1 0 3 3 8 -5 Gescal 0 5 0 0 5 3 14 -11 Atletico Messina 0 4 0 0 4 7 19 -12

PRIMA CATEGORIA – GIRONE D

Folgore Milazzo Città Di Galati Aquila Rodi Milici Melas Lipari I.C. Nuova Rinascita Sinagra Calcio Sfarandina OR. SA. Promosport Stefano Catania Comprensorio Del Tindari Torregrotta 1973 Monforte S. Giorgio Calcio