Basket Serie C Gold, a porte chiuse la gara di domani tra Orsa Barcellona e Vis Reggio Calabria 

Non è arrivato, per un problema burocratico, il nullaosta definito all’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista per gli eventi sportivi con la presenza di spettatori e così la gara d’esordio dell’Orsa Barcellona nel campionato di serie C Gold contro la Vis Reggio Calabria sarà disputata domani alle 18, ma a porte chiuse. Ecco il comunicato ufficiale

La società Asd Orsa Basket Barcellona comunica che l’incontro interno di domani contro la Vis Reggio Calabria, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Gold(palla a due alle ore 18:00), si disputerà a porte chiuse. Purtroppo alcuni ritardi burocratici non ci permettono di poter aprire le porte del PalAlberti ai tanti appassionati che da anni seguono le sorti della prima squadra di pallacanestro di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si tratta di una brutta sorpresa per coloro che con passione seguono le sorti della basket barcellonese, ma soprattutto per i ragazzi di coach Pippo Biondo, chiamati alla vittoria senza il supporto del pubblico contro un avversario insidioso come la formazione reggina.

Ecco il programma della giornata, che prevede il riposo degli Svincolati Milazzo