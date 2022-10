Barcellona, via libera dal Consiglio sul rendiconto 2021: restano le tensioni all’interno della maggioranza

Non ci sono state particolari sorprese nella seduta del consiglio comunale di ieri sera, che ha approvato con 14 voti su 24 il rendiconto 2021 presentato dalla Giunta Comunale.

La discussione in aula è stata animata soprattutto dai consiglieri di opposizione di Città Aperta e Pd, che hanno chiesto numerosi chiarimenti sul documento contabile all’esperto del sindaco Dario Paterniti ed alla dirigente Elisabetta Bartolone. E’ stato sottolineato come il pareggio di bilancio 2021 è stato possibile anche grazie con gli interventi economici dello Stato, previsti con i decreti aiuti per far fronte alla pandemia e che la situazione economica dell’ente resta sempre a rischio di default.

Dai banchi dell’opposizione, ma anche da quelli della maggioranza, a partire da Carmelo Pino di Forza Italia, è stata sottolineata l’assenza del sindaco Pinuccio Calabrò alla seduta in cui si affrontava il tema dei conti economici del Comune, come quella dell’assessore al bilancio Filippo Sottile, espressione di Forza Italia. L’amministrazione comunale era comunque rappresentata in aula dal vice sindaco Santi Calderone e dall’assessore Roberto Molino, insieme al Tommaso Pino che ha conservato il doppio ruolo di consigliere comunale e non ha comunque preso parte al dibattito.

Il voto in aula e l’approvazione del rendiconto 2021

Dopo un’articolata discussione, si è proceduto alla votazione del provvedimento, che è passato con 14 voti favorevoli e l’astensione di 8 consiglieri. Non hanno partecipato al voto il consigliere Giuseppe Abbate di Barcellona in Comune, assente fin dall’inizio della seduta, e il consigliere Tommaso Pino di Forza Italia, che ha lasciato l’aula nel corso del dibattito. I consiglieri che hanno approvato il rendiconto sono stati Gianfranco Benenati (Fi), Lidia Pirri (Fi), Carmelo Pino (Fi), Angelo Pino (Fi), Carmelo Giunta (Fdl), Agostina Recupero (Fdl), Giorgio Catalfamo (Fdl), Gianpiero La Rosa (Fdl), Sebastiano Miano (Fdl), Cesare Molino (Fdl), Tindaro Grasso (Calabrò sindaco), Stefano La Malfa (Barcellona al centro), Antonella Lepro (Misto) e Francesco Perdichizzi (Misto). Si sono astenuti Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti di Città Aperta, David Bongiovanni del Pd, Melangela Scolaro ed Angelita Pino del gruppo misto, Ilenia Torre di Barcellona in Comune e Fabiana Bartolotta di Forza Italia.

Restano le tensioni nella maggioranza, soprattutto con Forza Italia

Le fibrillazioni in seno alla maggioranza restano tali e nei prossimi giorni sono in programma i confronti tra i gruppi per raggiungere un’intesa che definisca con chiarezza chi sosterrà nei prossimi mesi l’azione amministrativa della giunta Calabrò ed i componenti della squadra di assessori che dovranno supportare il primo cittadino nel percorso di rilancio della città.

La situazione più delicata è quella legata ai rapporti con il gruppo di Forza Italia, che ieri sera ha in parte votato il rendiconto, anche se il consigliere Carmelo Pino ha ribadito come la fiducia espressa con il voto di ieri non è incondizionata, in attesa di un cambio di passo nella gestione amministrativa della città. Nel gruppo forzista, si sono comunque registrate l’assenza dell’assessore Tommaso Pino al momento del voto e l’astensione di Fabiana Bartolotta, che ha voluto sottolineare la sua diversa posizione rispetto a quella assunta dal suo gruppo consiliare. “Nella serata di ieri, mio malgrado, mi sono astenuta – afferma la Bartolotta – dal votare il consuntivo di bilancio 2021. La posizione non riflette alcun cambiamento del mio indirizzo politico di riferimento, rispetto al quale mi confermo in coerenza e in progettualità. Le ragioni che hanno determinato la mia posizione di voto nascono esclusivamente da ragioni di scarso coinvolgimento da parte delle componenti del mio gruppo nei fatti connessi a linee di comportamento comune“.

Sempre nei prossimi giorni è attesa l’ufficiale costituzione del gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, che dovrebbe raccogliere i rappresentanti di Diventerà bellissima, movimento confluito del partito della Meloni (Giunta, Recupero, La Rosa), a cui si aggiungeranno i consiglieri del gruppo misto Catalfamo e Miano, insieme a Molino, eletto nella lista Alleanza Barcellona.

Saranno quindi giorni decisivi a due anni dall’inizio del mandato dal sindaco Pinuccio Calabrò (che ricordiamo è espressione proprio di Forza Italia), per definire le posizioni e per trovare il modo per dare risposte concrete ai cittadini in una fase così difficile sotto il profilo economico e sociale.