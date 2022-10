Barcellona, scarcerata la madre arrestata per aver occultato la droga nel giubbotto del figlio

La Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui era stata arrestata con l’accusa di spaccio di 47 grammi di cocaina e 30 di hashish un giovane donna barcellonese che secondo l’accusa, unitamente al marito, aveva occultato la droga in casa e nel giubbotto del proprio figlio minorenne per sfuggire ai controlli delle Forze dell’ordine.

All’interno dell’abitazione i Carabinieri avevano rinvenuto anche un bilancino di precisione e la somma di 670 euro nella borsa della donna e conseguentemente avevano arrestato entrambi i coniugi. Il difensore Gaetano Pino ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Barcellona, che aveva convalidato l’arresto in flagranza e contro il provvedimento del Tribunale di Messina che ne aveva confermato la validità.

Secondo la tesi difensiva non vi era alcun indizio a carico dell’indagata non essendo sufficiente la sola presenza in casa della stupefacente per ritenerla responsabile del reato contestato. Il difensore aveva inoltre sostenuto che non vi era alcuna prova che la somma sequestrata era collegata allo spaccio. La Corte di Cassazione di Roma ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore Gaetano Pino, annullando senza rinvio entrambi i provvedimenti di arresto e disponendo l’immediata scarcerazione della madre.