La Nuova Igea Virtus passa il turno in Coppa Italia e si prepara alla trasferta di Comiso

La Nuova Igea Virtus non si ferma più e vince anche la gara di ritorno degli ottavi di finale contro la Rocca Acquedolcese con il punteggio di 3-2. Per i giallorossi hanno realizzato tre attaccanti, Idoyaga, Flores e Aveni.

Il passaggio del turno della squadra giallorossa era già maturato con il 2-0 inflitto all’andata e consente l’accesso ai quarti di finale. Come da regolamento “per definire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei quarti di finale, suddivisi sempre per girone, verrà effettuato un sorteggio, in seduta pubblica, presso gli Uffici del C.R. Sicilia”. Il prossimo avversario sarà quindi scelto dalla sorte tra le altre tre formazioni del girone qualificate alle fasi successive, Città di Taormina, Città di Siracusa e Città di Comiso.

La compagine giallorossa si concentra adesso per il prossimo incontro di campionato, previsto domenica a Comiso, con l’obiettivo di mantenere il primo posto in solitaria nel girone B di Eccellenza.