Torna la luce nel plesso di via Majorana: il sindaco Calabrò sarà ricevuto dal Prefetto per il nodo della mancata voltura

Nel primo pomeriggio di oggi è stata ripristina la piena fornitura di energia elettrica nel plesso di via Majorana dell’IC Militi a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’emergenza è quindi rientrata e da domani gli alunni della primaria torneranno in aula con la possibilità di utilizzare le strumentazioni elettriche ormai necessarie nello svolgimento delle lezioni.

Il sindaco Pinuccio Calabrò già da ieri pomeriggio, dopo aver appreso dei disagi per i ragazzi dell’istituto e soprattutto dell’anomalia legata alla mancata voltura del utenza, dal 2015 ancora intestata ad una cooperativa privata, si era attivato per affrontare soprattutto la questione legata al cambio di denominazione del contratto, che serve un edificio comunale, in cui si svolge un pubblico servizio.

Dopo una contatto con la Prefettura, a cui il primo cittadino ha esposto la situazione, nel pomeriggio è arrivata la conferma di un incontro con il Prefetto di Messina, che si terrà nei prossimi giorni, probabilmente alla presenza dei vertici provinciale della società che eroga la fornitura di energia elettrica. L’obiettivo sarà quello di trovare una soluzione per assegnare un’utenza intestata al Comune, o attraverso la voltura dell’attuale contratto o attraverso l’attivazione di uno nuovo.