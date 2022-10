La scuola di via Majorana ancora al buio: per ottenere la voltura il sindaco Calabrò apre un confronto con il Prefetto

Le classi del plesso di via Majorana dell’IC Militi sono rimaste anche oggi con fornitura ridotta di energia elettrica, con tutti i disagi che hanno spinto i genitori a sollevare l’annoso problema.

Le bollette in sospeso sono state pagate il 3 ottobre scorso, ma ad oggi la società che gestisce il servizio non ha proceduto alla piena riattivazione dell’utenza, che ricordiamo è ancora intestata ad una cooperativa privata, a cui era stata concessa la struttura per il liceo paritario artistico musicale fino al 2015. Ripetute sollecitazioni in tal senso sono state inviate anche oggi dagli uffici comunali.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, dove aver appresso solo ieri dell’anomalia legata alla mancata voltura da parte della società di gestione, ha chiesto una dettagliata relazione ai dirigenti comunali coinvolti, per conoscere i dettagli della vicenda. Il Comune ha in pratica richiesto con cadenza annuale alla società il cambio di intestazione dell’utenza, ricevendo sempre un diniego motivato con la ciclica morosità a cui è soggetto un ente pubblico. Il primo cittadino, ricostruiti i diversi passaggi, ha chiesto un confronto con la Prefettura per trovare una soluzione e per raggiungere l’obiettivo di intestare l’utenza al Comune, per altro proprietario dell’immobile, così da garantire anche al plesso scolastico di via Majorana la stessa tutela prevista per le strutture pubbliche. Il gestore per fornitura dell’energia, trattandosi di un servizio di pubblica utilità, non può infatti procedere al depotenziamento dell’utenza, anche in caso di morosità ed in questo modo di eviterebbero i disagi segnalati dai genitori anche negli anni passati.