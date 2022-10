Calcio, la Nuova Igea Virtus in campo oggi pomeriggio in Coppa Italia contro la Rocca Acquedolcese

La Nuova Igea Virtus non si ferma ed oggi pomeriggio sarà in campo a Rocca di Caprileone, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Rocca Acquedolcese

I giallorossi, dopo la vittoria in campionato contro la Leonzio, partono da vantaggio maturato, con il 2-0 firmato da De Gaetano e Flores. Gli uomini del tecnico Pasquale Ferrara non dovranno comunque distrarsi contro un avversario agguerrito come la formazione nebroidea, che in campionato è nel gruppo delle inseguitrici della capolista Nuova Igea Virtus.

L’allenatore igeano farà probabilmente un leggero tour-over, con un occhio anche al campionato, e si affiderà ai giocatori che hanno meno minuti nelle gambe, ma comunque metterà in campo una formazione che puntare al passaggio del turno, senza pensare al risultato dell’andata.

Ecco i convocati per la gara di oggi, con inizio alle 15.30