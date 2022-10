San Filippo del Mela: musica, spettacolo, arte e cultura nella “Notte Bianca di Olivarella”

“Notte Bianca di Olivarella”, organizzata da Padre Stefano Messina e patrocinata dal Comune di San Filippo del Mela, anche quest’anno ha ottenuto un ottimo riscontro a testimonianza tra la gente che c’è tanta voglia di divertirsi, di passeggiare e di conoscere tanti talenti locali.

A caratterizzare l’evento è stata tanta musica, arte, letteratura, gastronomia, ballo, sport, artigianato, animazione per bambini e la moda. A presentare lo spazio moda Francesco Anania, presentatore ufficiale nel mese scorso delle finali nazionali dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over in Piazza Ceccarini a Riccione. In passerella le partecipanti dei concorsi sopra citati che hanno sfilato sul tappeto bianco di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Due momenti intensi firmati dalla stilista aretusea Lucia Caccamo e dai gioielli di Rita Dugo.

Nel primo momento è stato presentato il progetto “L’Evoluzione del costume e del gioiello nella storia, dall’antico Egitto ai giorni nostri” con meravigliosi costumi d’epoca impreziositi con gioielli esclusici ed originali. Il secondo momento è stata presentata la nuova collezione di abiti eleganti della stilista.

I due momenti sono stati curati dalla direttrice artistica Lucia Giudice che con passione e professionalità sta presentando il meraviglioso progetto in tutta Italia.

Tra le due uscite spazio agli scrittori del territorio che hanno promosso i propri libri e la lettura in generale, erano presenti la Dottoressa in scienze dell’educazione Donatella Manna, Lorenzo Porretta e Anna La Rosa nella veste anche di pittrice.

Una manifestazione da ripetere come ha detto lo stesso Padre Stefano Messina e tante persone presenti che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.