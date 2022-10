Barcellona, un ricco programma di eventi a Portosalvo per celebrare San Giovanni Paolo II

La parrocchia San Giovanni Paolo II di Portosalvo, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha organizzato una serie di appuntamenti per la ricorrenza di San Giovanni Paolo II, che si celebra ogni anno il 22 ottobre.

I primi momenti dedicato al Santo polacco sono quelli predisposti in collaborazione con l’associazione Terzo Millennio ed il patrocinio del Comune, per ricordare i 44 anni dell’elezione a Sommo Pontefice. Si parte oggi con la mostra sulle origini della frazione di Portosalvo, a cui seguiranno una serie di iniziative legate alla cultura del territorio. Ecco il programma completo

Nei giorni dedicati alla celebrazione di San Giovanni Paolo II, insieme agli appuntamenti con la liturgia, la parrocchia di Portosalvo, guida da padre Vincenzo Otera, ha organizzato due momenti ricreativi.

Il 21 ottobre alle 19.30 è in programma l’esibizione del coro polifonico Ouverture di Barcellona, diretto dal m° Giovanni Mirabile, per aprire i vespri dedicati al Santo e per presentare l’inno “Testimone di Pace” a lui dedicato.

Il 22 ottobre nel giorno della festa del Santo, insieme alla solennità liturgica, a partire delle 20.30 è in programma la seconda edizione della “Festa d’Autunno” con la degustazione del Kremowki il piatto polacco preferito da San Giovanni Paolo II.