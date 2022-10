Terme Vigliatore, assolto dall’accusa di abuso d’ufficio e falsità ideologica il dirigente dell’ufficio tecnico ed altri due imputati

Il collegio penale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto dall’accusa di abuso d’ufficio, falsità ideologica e materiale e abusivismo edilizio aggravati, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Vincenzo Torre, arrestato nel 2019 su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel processo, concluso oggi, erano imputati anche il titolare di una ditta edile, proprietario degli immobili al centro dell’inchiesta, ed il direttore dei lavori, accusati di aver agito d’intesa con il dirigente comunale per dare una parvenza di legittimità ad una complessa operazione immobiliare.

L’attività di indagine era stata sviluppata dai Carabinieri di Terme Vigliatore, a partire dal gennaio 2018, ed avevano consentito di documentare le condotte illecite e le responsabilità a carico dei tre indagati che hanno eseguito, in assenza del relativo permesso di costruire, interventi edilizi in zona sottoposta a vincoli storici, artistici, archeologici, paesaggistici ed ambientali. L’attività d’indagine si era concentrata su un complesso residenziale di 8 villette, sito in Terme Vigliatore, frazione Marchesana, contrada Pezze di Gala, acquistato all’asta dall’imprenditore edile, coinvolto nell’inchiesta.

Al termine del procedimento penale, gli avvocati difensori hanno prospettato una ricostruzione dei fatti che hanno portato i giudici ad emettere una sentenza di assoluzione per i tre imputati, rappresentati in giudizio dai legali Francesco Puliafito e Pinuccio Calabrò per l’ing. Vincenzo Torre, Giuseppe Lo Presti per il titolare della ditta edile e Bruno Bagnato per il direttore dei lavori.