Colpo di scena, nel riconteggio per le Regionali la lista di Cateno De Luca ha il terzo seggio: resta fuori Luigi Genovese

Colpo di scena nel riconteggio dei voti per le Regionali 2022 in provincia di Messina. La lista Sud chiama Nord De Luca Sindaco, secondo quanto riferito anche dallo stesso Cateno De Luca e confermato da fonti vicine a Luigi Genovese, ha conquistato il terzo seggio al Parlamento regionale.

La verifica sui verbali da parte della cancelleria del tribunale di Messina ha riscontrato un errore nel conteggio dei voti di lista, che hanno consentito alla lista di De Luca di ottenere il coefficiente necessario a superare sia il candidato della Lega, Giuseppe Laccoto, sia quello dell’Mpa Luigi Genovese. Per una differenza di 30 voti di lista a favore del Carroccio, l’escluso dall’ARS è proprio Luigi Genovese, che probabilmente chiederà un’ulteriore verifica attraverso il ricorso amministrativo, sulla differenza davvero minimo rispetto alla lista della Lega Prima l’Italia.

Come riportato nella diretta fb dal leader del movimento Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato riscontrata una differenza nelle comunicazioni inviate da alcuni Comune alla Prefettura e all’Assessorato regionale, rispetto ai dati riportato sui verbali di altrettante sezioni. Da qui l’errore nella ripartizione dei seggi, che adesso premia il consigliere comunale di Messina Alessandro De Leo, primo dei non eletti, in danno del deputato uscente Luigi Genovese, che nonostante le oltre 9 mila preferenza resta fuori dal parlamento regionale. La ripartizione dei seggi in provincia di Messina è quindi la seguente: 3 per Sud chiama Nord (Sciotto, Lombardo e De Leo) ed uno per Pd (Leanza), Fdi (Galluzzo), Fi (Grasso), M5S (De Luca) e Prima l’Italia (Laccoto), a cui si aggiungo Cateno De Luca, perchè secondo tra i candidati alla presidenza, ed Elvira Amata, inserita nel listino del presidente Schifani.