Barcellona, disagi nella distribuzione dell’acqua dal 18 ottobre per lavori urgenti a Santa Venera

L’ufficio tecnico comunale, in particolare il servizio idrico integrato, ha diffuso un avviso alla cittadinanza per comunicare i possibili disagi nell’erogazione dell’acqua attraverso la condotta idrica comunale, per un intervento di sostituzione della pompa di sollevamento della stazione di rilancio dell’acquedotto nella zona di Santa Venera.

Le zone interessate saranno quelle servite dal serbatoio di contrada Montecroce e sono comprese il centro cittadino dal torrente Longano alla via Cairoli e dallo stesso torrente Longano al torrente Idria.

Ecco il testo dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune: