Calcio, oggi al D’Alcontres il big-match di Eccellenza tra Nuova Igea Virtus e Leonzio

Sarà la gara del D’Alcontres – Barone tra Nuova Igea Virtus e Leonzio il big-match della quinta giornata del campionato di Eccellenza girone B.

Si affrontano infatti la capolista giallorossa, guidata in panchina dal tecnico Pasquale Ferrara, e la seconda in classifica, ad un solo punto di distacco. La sfida tra Nuova Igea Virtus e Leonzio si è più volte disputata su ben altri palcoscenici tra serie D e serie C, ma conserva proprio per questo il fascino del confronto tra due tra le realtà calcistiche della Sicilia.

La Nuova Igea Virtus cercherà di sfruttare il fattore campo, evitando le distrazioni che sono costate due punti nel derby con il Milazzo, ma potrà giocarsi la carta Flores per un attacco che è stato sostenuto solo dall’ottimo Idoyaga (goleador della squadra) e dagli esterni di grande qualità come Isgrò e Biondo, a cui si è aggiunto il recuperato De Gaetano.

Negli anticipi di ieri, il Milazzo è crollato sul campo del Real Siracusa Belvedere, così come ha dovuto cedere l’intera posta in palio la Jonica contro il Santa Croce. Tra le gare più interessanti di oggi c’è il confronto tra il quotato Modica e la corazzata Siracusa. Ecco il programma completo:

Eccellenza Girone B – 5^ giornata

Real Siracusa Belvedere Milazzo 4-2 Santa Croce Jonica F.C. 1-0 Città Di AciCatena Rocca Acquedolcese Città Di Taormina Virtus Ispica 2020 Mazzarrone Calcio Città Di Comiso Modica Calcio Siracusa Calcio 1924 Nebros Sport Club Palazzolo Nuova Igea Virtus Leonzio 1909

Negli anticipi di Promozione, il Valle del Mela ha superato in trasferta il fanalino di coda Atletico Messina, con un pirotecnico 6-5, mentre la Messana ha battuto di misura la Gescal nel derby messinese.

Promozione Girone C – 5^ giornata

Atletico Messina Valle Del Mela Calcio 5-6 Messana 1966 Gescal 1-0 Polisportiva Sant Alessio Catania San Pio X Belpasso 2014 Nuova Azzurra Fenice Pro Mende Calcio Città Di Aci Sant’Antonio Valdinisi Calcio Città Di Calatabiano

Negli anticipi di Prima categoria, l’Orsa Promosport ha fermato la corsa della capolista Stefano Catania, con il pareggio 1-1 maturato allo Zigari, mentre l’Aquila Bafia non ha avuto problemi nel battere a domicilio il Sinigra. Vitoria con punteggio tennistico per il Morforte sulla Folgore Milazzo.

Prima categoria Girone D – 2^ giornata