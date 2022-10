Basket C Gold, la gara tra BS Messina ed Orsa Barcellona chiude stasera la prima giornata

E’ iniziata con gli anticipi di ieri la nuova stagione della serie C Gold di basket, massimo campionato regionale di pallacanestro siciliana, che vede in campo la formazione dell’Orsa Barcellona.

Il campionato si preannuncia molto combattuto dopo la riforma voluta dalla Fip, con un finale tutto da scrivere in cui solo quattro squadre (le prime due della stagione regolare ed altre due vincitrici dei playoff) conquisteranno un posto nel nuovo torneo interregionale, mentre le altre disputeranno la serie C unica.

Gran parte delle gare della prima giornata si sono disputate ieri con i successi degli Svincolati Milazzo, dell’Alfa Catania, del Cus Catania, della Fortitudo Messina e della Mastria Catanzaro. L’unica gara in programma oggi è proprio il derby tra la Basket School Messina e l’Orsa Basket Barcellona, che si affronteranno al PalaMili di Messina con palla a due alle 18.

Alla vigilia del match, il coach Pippo Biondo, confermato insieme all’assistente Peppe Pirri, ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il lavoro svolto nella lunga preparazione iniziata ad agosto. “Abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti, dopo aver costruito insieme alla società una squadra molto giovani, puntando sull’entusiasmo dei ragazzi, che rappresentano da sempre il motore del nostro progetto sportivo. Dalla gara di Messina, contro una formazione che ha disputato la finale playoff nella passata stagione, mi aspetto di vedere in campo l’atteggiamento giusto fin dall’inizio, provando a fare le cose su cui abbiamo lavorato. I ragazzi iniziano a conoscersi e a mettere in pratica ciò che lo staff pretende da loro“. Guardando all’avversario di turno coach Biondo non nasconde le insidie della gara di oggi pomeriggio: “Sarà sicuramente una partita molto difficile perché affrontiamo una squadra esperta con giocatori di primo livello in questo campionato, penso soprattutto a Di Dio e all’ex Paolo Mancasola. La prima giornata però è sempre un’incognita ma noi siamo pronti per sorprendere i nostri avversari“.

