Calcio, il programma del week-end con gli anticipi in Eccellenza, Promozione e Prima categoria

Con gli anticipi del sabato proseguono i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, che coinvolgono le formazione del comprensorio tirrenico.

In Eccellenza sono due anticipi di una giornata che vede come partita di cartello la sfida del D’Alcontres tra Nuova Igea Virtus e Leonzio. Il Milazzo viaggia alla volta di Siracusa per affrontare il Real Belvedere, mentre la Jonica è impegnata in trasferta sul campo del Santa Croce Camerina.

Eccellenza Girone B – 4^ giornata

Real Siracusa Belvedere Milazzo sabato Santa Croce Jonica F.C. sabato Città Di AciCatena Rocca Acquedolcese Città Di Taormina Virtus Ispica 2020 Mazzarrone Calcio Città Di Comiso Modica Calcio Siracusa Calcio 1924 Nebros Sport Club Palazzolo Nuova Igea Virtus Leonzio 1909

Nuova Igea Virtus 10 4 3 1 0 5 1 4 Siracusa Calcio 1924 9 4 3 0 1 11 5 6 Leonzio 1909 9 4 3 0 1 8 5 3 Città Di Taormina 8 4 2 2 0 9 4 5 Nebros 7 4 2 1 1 7 9 -2 Modica Calcio 7 4 2 1 1 6 4 2 Rocca Acquedolcese 7 4 2 1 1 4 4 0 Real Siracusa Belvedere 6 4 2 0 2 4 6 -2 Jonica F.C. 5 4 1 2 1 5 4 1 Città Di AciCatena 4 4 0 4 0 3 3 0 Mazzarrone Calcio 4 4 1 1 2 5 6 -1 Santa Croce 3 4 1 0 3 6 5 1 Milazzo 3 4 0 3 1 4 7 -3 Virtus Ispica 2020 3 4 1 0 3 3 7 -4 Sport Club Palazzolo 1 4 0 1 3 0 4 -4 Città Di Comiso 1 4 0 1 3 5 11 -6

In Promozione girone C sono due gli anticipi, con il fanalino di coda Atletico Messina che ospita il Valle del Mela e con la Messana attesa dal derby con il Gescal. Domani in campo la Nuova Azzurra Fenice a caccia di punti sul difficile campo del Belpasso e la Pro Mende impegnata in casa con l’Aci Sant’Antonio

Promozione Girone C – 4^ giornata

Atletico Messina Valle Del Mela Calcio sabato Messana 1966 Gescal sabato Polisportiva Sant Alessio Catania San Pio X Belpasso 2014 Nuova Azzurra Fenice Pro Mende Calcio Città Di Aci Sant’Antonio Valdinisi Calcio Città Di Calatabiano

RSC Riposto 10 4 3 1 0 11 5 6 Città Di Aci Sant’Antonio 9 3 3 0 0 10 0 10 Belpasso 2014 9 4 3 0 1 9 2 7 Messana 1966 8 4 2 2 0 5 1 4 Catania San Pio X 7 4 2 1 1 7 4 3 Pro Mende Calcio 7 4 2 1 1 7 5 2 Valdinisi Calcio 7 4 2 1 1 5 3 2 Nuova Azzurra Fenice 4 4 1 1 2 4 5 -1 Polisportiva Sant Alessio 3 3 1 0 2 4 7 -3 Città Di Calatabiano 3 3 1 0 2 3 6 -3 Valle Del Mela Calcio 1 4 0 1 3 2 8 -6 Gescal 0 4 0 0 4 3 13 -10 Atletico Messina 0 3 0 0 3 2 13 -11

In Prima categoria l’Orsa Promosport di Barcellona P.G. ospita oggi pomeriggio la Stefano Catania Mazzarrà che guida la classifica a punteggio pieno dopo due giornate. Negli altri anticipi l’Aquila Bafia viaggia alla volta di Sinagra e la Forgore Milazzo sarà ospite del Monforte S. Giorgio. Domani in campo il Rodì Milici contro la Sfarandina e il Melas a Galati Mamertino

Prima categoria Girone D – 2^ giornata

Monforte S. Giorgio Calcio Folgore Milazzo sabato OR. SA. Promosport Stefano Catania sabato Sinagra Calcio Aquila sabato Città Di Galati Melas Comprensorio Del Tindari Torregrotta 1973 Lipari I.C. Nuova Rinascita Rodi Milici Sfarandina