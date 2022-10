Barcellona, ricordata Norma Cossetto vittima delle foibe, esempio di coraggio nella difesa delle sue idee

Il comitato 10 febbraio di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinato dalla consigliera comunale Melangela Scolaro, ha coinvolto le autorità religiose, civili e militari, ma anche le associazioni del territorio, nel ricordo di Norma Cossetto, esule istriana, seviziata, violentata ed uccisa dai partigiani del dittatore Tito scaraventandole nella foibe insieme a tanti italiani in fuga dall’Istria, diventato territorio dell’ex Jugoslavia (l’attuale Croazia).

La coordinatrice del comitato Melangela Scolaro ha chiarito le ragioni dell’iniziativa, che si ripete ogni anno da quattro anni, nel periodo tra il 5 ed il 9 ottobre, periodo in cui si consumò la violenza e poi l’uccisione di Norma Cossetto. “Oggi a Barcellona – ha scritto anche sul profilo social – ricordiamo il martirio di chi non cedette al ricatto per salvarsi, di chi subì una lunga violenza, di chi poi fu dimenticata dalla storia. Ricordiamo una giovane donna di 23 anni, nel 2005 insignita della medaglia d’oro al merito civile dal Presidente della Repubblica Azelio Ciampi, perchè ” Luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio”. Ricordiamo una donna straziata nel corpo e nell’anima e con essa tutte le donne di tutti i tempi e di tutte le idee, umiliate e violate, per le quali ancora c’è molto da fare. Ricordiamo un’infoibata e con essa tutte le vittime delle Foibe ad opera dei partigiani di Tito. Ricordiamo per fare riemergere un terribile oblio storico, perché i crimini sono crimini e non hanno sfumature, per cui non è accettabile che innanzi ad uno ci si indigni ed innanzi ad un altro no. Ricordiamo perché è arrivato il momento di capire che sopra tutto, sopra la storia e le idee, c’è la pietà, c’è il “restare umani”, ci sono le persone non sacrificabili per le manie di potenza di Tizio o di Caio. Ricordiamo anche per riscoprire il giusto concetto di Patria, che non è becero nazionalismo, ma è cornice di valori e di identità”.

Dopo aver ringraziato i presenti, Melangela Scolaro ha ceduto la parola all’assessore comunale Roberto Molino, che ha rappresentato l’amministrazione Calabrò: “La storia di Norma Cossetto non serve solo ricordarla, ma anche farne memoria giorno per giorno, prendendo ad esempio il suo coraggio e la sua determinazione nel difendere le proprio idee. Se si deve avere il coraggio nell’affrontare i fatti della vita è perchè, oggi come allora, c’è chi pensa di risolvere le cose con atteggiamenti autoritaristici. Così se vogliamo diventare testimoni del valore della libertà di espressione, è necessario evitare di essere presuntuosi nei confronti di chi sta al nostro fianco”.