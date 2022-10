All’Itt Majorana avviate le escursioni bionaturalistiche ed il progetto “We can job”

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, nell’ambito della pianificazione, della progettazione e della realizzazione di eventi e attività, ha organizzato la prima delle 3 giornate di outdoor learning per le 15 classi prime dell’istituto.

L’obiettivo è quello di rafforzare la funzione educativa della scuola per rispondere ai bisogni delle generazioni presenti, insegnando loro ad abitare il mondo in modo nuovo, rinforzando competenze e acquisendo metodologie di auto-orientamento, sia formativo sia professionale.

La prima giornata si è svolta giovedì 6 ottobre a Montagnareale, con l’escursione bionaturalistica nei siti del mulino di Capo, l’acqua dell’Usignolo e la strada dei Papi. Contestualmente è stato presentato il percorso WE CAN JOB, uno strumento innovativo di orientamento on-line, da offrire agli studenti come parte propedeutica ed integrante dei percorsi di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro, con un forte radicamento nell’attività di indirizzo e accrescimento delle competenze sia sul mondo del lavoro sia sulla conoscenza di se stessi. Il percorso è stato ideato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’Associazione Italiana Psicologi.

“L’obiettivo dell’istituto è sempre quello di Sviluppare le competenze trasversali degli studenti – commentano il Dirigente Scolastico, prof. Castrovinci e il suo vicario prof. Arlotta – e far intraprendere occasioni di Alternanza in linea con le proprie attitudini per garantire appoggio a tutti i momenti di scelta degli studenti. Allo stesso tempo si punta a promuovere occupabilità, inclusione sociale e crescita, costruendo reti di relazione e iter progettuali atti a fornire risposte concrete alle esigenze della società”.