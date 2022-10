I Lions di Milazzo donano un defibrillatore all’Istituto Terzo Comprensivo

Un defibrillatore in dono alla scuola. È l’iniziativa del Lions Club Milazzo, che ha deciso di donare lo strumento all’Istituto Terzo Comprensivo di Milazzo.

La consegna dell’apparecchio salvavita, fondamentale in situazioni di emergenza per defibrillare le pareti del cuore in caso di arresto cardiaco, è avvenuta oggi giovedì mattina 6 ottobre.

Si tratta della donazione di uno strumento di ultimissima generazione, caratterizzato dalla lunghissima durata delle batterie, proprietà fondamentale in caso di emergenza, per garantire il buon funzionamento nel tempo dell’apparecchiatura. Il defibrillatore è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi organizzata dal Lions Club Milazzo lo scorso 5 agosto durante la “Festa estiva solidale”, che ha avuto un grande successo.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Dirigente, Professore Alessandro Greco, degli insegnanti e dei ragazzi della scuola secondaria. Il Dirigente scolastico, intervenendo, ha voluto ringraziare i soci del Lions Club Milazzo per la donazione e per l’impegno nel sociale che da sempre li contraddistingue.

Alla consegna erano presenti anche numerosi soci del Club che con grande entusiasmo e spirito di solidarietà mettono a disposizione il loro tempo e le loro professionalità in favore della comunità.

Il Lions Club Milazzo ha anche in programma di organizzare un corso di formazione BLS-D per il personale scolastico, atto a conseguire un certificato valido che dà l’idoneità ad usare il defibrillatore. Il Presidente del Lions Club Milazzo, Yuri Paratore si è detto soddisfatto dei risultati in termini concreti che, anche quest’anno, il Club sta realizzando.