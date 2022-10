Barcellona sabato mattina aderisce alla manifestazione nazionale “Una rosa per Norma Cossetto”

Sabato 8 ottobre 2022 sarà ricordato anche a Barcellona Pozzo di Gotto il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana stuprata e gettata in una foiba dai partigiani di Tito nel 1943.La cerimonia per onorare la memoria dell’esule istriana è in programma alle 11, davanti al Monumento ai Caduti,

“Una rosa per Norma Cossetto” è la manifestazione giunta alla quarta edizione e promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, con l’obiettivo di onorare la memoria di una delle vittime delle Foibe, grotte carsiche in cui vennero gettati tanti profughi istriani, in fuga dal regime imposto in Jugoslavia dal dittatore Tito.

Per l’evento è stato concesso il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali e l’intera cittadinanza.

“Invito tutti a partecipare alla cerimonia – dichiara l’avv. Melangela Scolaro, responsabile del Comitato 10 Febbraio locale – con la quale si vuole ricordare, anche a Barcellona Pozzo di Gotto, il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo per Norma un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica e straziante fine di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare alla manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici”.

Perchè è nata la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”?

“La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 184 città italiane e straniere. Quest’anno lo slogan è “Una scelta d’Amore”, la stessa che fece Norma decidendo di rimanere italiana. Norma pagò quella scelta, prima ancora che con la vita, anche con lo strazio di un selvaggio stupro di gruppo. Ricordare Norma, pertanto, vuol dire anche testimoniare contro una “ pratica” che l’umanità, nei suoi periodi più bui e violenti, mette in atto: quella di considerare la donna “ bottino di guerra” da violare e umiliare, come mero oggetto”.