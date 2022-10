Hockey su prato, la Pgs Don Bosco 2000 ha staccato il pass per il round 2 di Coppa Federale

La formazione barcellonese della Pgs Don Bosco 2000 ha staccato il pass per il round 2 di Coppa Federale.

La compagine salesiana, che prenderà parte al prossimo campionato di serie B maschile, ha conquistato 12 punti grazie alle 4 vittorie su 5 incontri disputati nel girone siciliano che includeva Ssd Unime, Hc Ragusa, Gs Raccomandata e le due formazioni militanti in A2 Pol. Galatea e Pol. Valverde. Proprio su quest’ultima compagine i barcellonesi hanno ottenuto una esaltante vittoria per 3 a 2 sul sintetico della Cittadella Universitaria di Messina, condannando l’altra formazione etnea al terzo posto per la classifica avulsa.

La Don Bosco accede così ad uno dei quattro gironi nazionali ed il 16 ottobre affronterà l’Hc Mogliano (serie B) e l’Olimpia TSS (serie A2), proprio in terra pugliese, a Torre Santa Susanna (BR). La prima classificata volerà alla final four.

“É un grande risultato – dichiara il tecnico Genovese – per un gruppo che è nato solo 4 anni fa e sta crescendo insieme di anno in anno, con continui innesti dalle giovanili. Ho sempre creduto nelle potenzialità della squadra e sono felice che stiano arrivando le prime soddisfazioni. Abbiamo disputato un ottimo girone regionale ed avremo l’opportunità di confrontarci con formazioni di livello”.

Questa la rosa della Pgs Don Bosco 2000:

Mobilia Matteo, Triolo Antonio, Mazzeo Sebastiano, Mazzeo Alessandro, Borgese Alessandro, Raymo Gaetano, Milone Cristian, Scarpaci Carmelo, Genovese Giuseppe, Di Pasquale Riccardo, Di Pasquale Santino, La Rocca Alessandro, D’Angelo Nicola, Pino Elia, Collica Marcello, Aliberti Samuele, Barbaro Giovanni, Calabrese Carmelo, Trifiló Salvatore ed Fazio Anthony