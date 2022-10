Barcellona, sterpaglie e rifiuti in via degli Aranci davanti alla sede zonale dell’Agenzie delle Entrate

L’area antistante alla sede zonale delle Agenzie delle Entrate in via degli Aranci a Barcellona Pozzo di Gotto si trova uno stato di abbandono, per la presenza di rifiuti ingombranti lasciati da qualche incivile vicino ai parcheggi realizzati a servizio della struttura intercomunale.

Alla presenza dei rifiuti, confermate dalle foto, si aggiungono le erbacce incolte che invadono i parcheggi e non danno certo un degno “benvenuto” agli utenti che frequentano l’Agenzia delle Entrate, che dopo la chiusura delle sedi di Milazzo e Patti, è il riferimento di un vasto comprensorio della fascia tirrenica da Rometta e Brolo, comprese le isole Eolie e l’entroterra fino a Montalbano Elicona.

Nella segnalazione, i lettori di 24live chiedono in intervento di bonifica in tempi brevi, considerato che la situazione è così da alcuni mesi.