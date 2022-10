Barcellona, avviato il confronto nella maggioranza che sostiene la giunta Calabrò

Il post-elezioni regionali, come confermato dalle prime interviste rilasciate a 24live, ha acceso il confronto interno alla maggioranza che sostiene la giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò.

Per il momento si sarebbero svolti i primi incontri informali all’interno dei gruppi politici e tra il primo cittadino e gli onorevoli Tommaso Calderone di Forza Italia e Pino Galluzzo di Fratelli d’Italia, che guidano le rappresentanze più numerose di consiglieri comunali all’interno della maggioranza. Non ci sono al momento posizioni ufficiali rispetto alle prossime scelte, ma le indiscrezioni che circolano sono quelle di un tentativo di trovare una sintesi condivisa per proseguire e rilanciare l’azione dell’amministrazione comunale.

Sulle scelte del sindaco Pinuccio Calabrò, che, pur nel rispetto della compagine che lo ha sostenuto in campagna elettorale due anni fa, ha comunque l’autonomia concessa dalla normativa vigente sulla composizione della sua giunta, peseranno anche i nuovi posizionamenti dei gruppi politici all’interno del consiglio comunale. La novità più importante dovrebbe essere quella della costituzione anche a Palazzo Longano del gruppo di Fratelli d’Italia, partendo dai consiglieri di Diventerà Bellissima, movimento di Nello Musumeci, rappresentato in provincia dall’on. Pino Galluzzo, che sono transitati nel partito della Meloni. In questo contesto restano da valutare le posizione della consigliera Angelita Pino, che nella campagna elettorale regionale ha sostenuto l’on. Elvira Amata, e della collega Melangela Scolaro, eletta nella lista di Fratelli d’Italia alle Comunali 2020, che ha svolto un ruolo di opposizione nei confronti della giunta Calabrò. Prima delle elezioni regionali si è invece costituito il gruppo “Barcellona P.G. in comune” composto dai consiglieri Ilenia Torre e Giuseppe Abbate, che hanno sostenuto la candidatura e l’elezione dell’on. Luigi Genovese nel partito degli Autonomisti.

Il gruppo di Forza Italia, come confermato anche dall’on. Tommaso Calderone nelle sue dichiarazioni a caldo dopo le elezioni nazionali e regionali, non ha nascosto il suo malcontento per l’azione fin qui condotta dall’amministrazione comunale ed alla conclusione del dialogo avviato con il primo cittadino dovrebbe definire la sua posizione. Se si troverà un’intesa per un rilancio programmatico da parte della Giunta Calabrò, non è esclusa la possibilità di un rimpasto interno alla rappresentanza del gruppo forzista, con un cambio di assessori che dovrebbe coinvolgere Filippo Sottile e Tommaso Pino.

In merito ad un rimpasto più ampio, appare improbabile una modifica tra gli assessori in quota Fratelli d’Italia, mentre, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in corso valutazioni sull’assessore allo sport ed ai servizi sociali Roberto Molino, inizialmente espressione di Forza Italia, che ne aveva già chiesto la sostituzione nel 2021, ma poi mantenuto in giunta per espressa volontà del sindaco Calabrò.

Alla conclusione dei diversi confronti, che dovrebbero intensificarsi nel prossimo fine settimana, si conoscerà la definitiva composizione della maggioranza pronta a sostenere l’amministrazione del sindaco Pinuccio Calabrò per i prossimi tre anni. Il primo cittadino dovrà trarre le sue conclusioni e definire il programma per la seconda parte del suo mandato, insieme alla squadra con cui proseguire l’attività intrapresa nei primi due anni, con un lavoro i cui frutti potrebbero arrivare nei prossimi mesi.