Ottima riuscita per la due giorni di sport e cultura barcellonese e l’unione Nord&Sud “per dare un calcio alla vita”

Ieri pomeriggio, il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato il Mass Training gratuito per le tecniche di disostruzione al quale è seguito il rilascio di attestato per i numerosi cittadini che ne hanno preso parte e un’iniziativa di matrice sportiva per la città che ha accolto la squadra amatoriale genovese Aston Birra Project e l’ha vista competere con la locale Broncopatici.

Una manifestazione che ha visto la sinergia tra molte associazioni del territorio e che ha regalato a Barcellona Pozzo di Gotto uno spaccato di formazione e divertimento, a seguire dell’evento culturale che ha visto gli stessi protagonisti attorno a un tavolo in occasione della presentazione del libro “Delitti e Maestrale” di Antonino Genovese, edito Fratelli Frilli Editore.

Proprio Antonino Genovese è stato il deus ex machina dei due eventi cittadini e che ha apostrofato questa mattina come “una grande emozione” il weekend appena vissuto, anche tramite le sue pagine social.

L’associazione Culturale Fi.Ge.Ca.ets, in collaborazione con l’ASD Vivi Don Bosco, l’Or.Sa. Basket Barcellona, il Comune di Barcellona P.G., il Comune di Genova, la Regione Sicilia e la Regione Liguria, ha organizzato per la cittadinanza un evento sportivo e sociale che ha coinvolto l’editore Fratelli Frilli e l’associazione sportiva Aston Birra Projetc, con media partner dell’evento 24live.

L’evento ludico e sportivo ha diffuso le Tecniche di disostruzione pediatriche, manovre che possono salvare una vita o dare del tempo al paziente in attesa dell’arrivo del 118 e la loro diffusione rappresenta un baluardo per la sicurezza di tutti.

Le interviste: https://www.facebook.com/100045432315013/videos/788933108993533/

L’associazione Fi.Ge.Ca. Ets ringrazia gli sponsor e gli amici che hanno sostenuto questo importantissimo progetto sociale, tra i quali: Spanò Broker, Ma&Co Elettroforniture, Centro Iannelli Diagnosi, Lia.Ci.Si?, Lavalux lavanderia industriale, PS Mar e Il Gelso Rooms B&B. Senza il loro apporto questo evento non avrebbe visto la luce.

“Un ringraziamento doveroso va fatto per l’organizzazione e il supporto non solo economico e logistico, ma soprattutto umano, – ha dichiarato Antonino Genovese nel consiglio direttivo della Fi.Ge.Ca. – a: gli Amici dei Broncopatici, Ottavio Miano, Graziella Giuffrè, Paola Natoli, Mario Tranchida, Lorenzo Crisafulli, Dario e Filippo Iannelli, Giovanni Spanò, Giovanni Giunta, Giuseppe Calabrò, Roberto Cicero, Giuseppe La Rosa, Carlo Frilli e la libreria AR Libri e l’on. Tommaso Calderone per l’entusiasmo con cui ha sposato l’iniziativa, oltre all’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’assessore del Comune di Barcellona P.G. Filippo Sottile e l’on. Lilli Lauro della Regione Liguria.