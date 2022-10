“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”: il progetto di accoglienza dell’I.I.S Medi di Barcellona P.G.

“Crescere” i giovani del domani per prepararli a cogliere le sfide della società, “formare” uomini e donne competenti e consapevoli, “infondere” i valori di umanità e civiltà e “promuovere” un impegno serio e continuo per la realizzazione del proprio progetto di vita, facendo emergere l’identità, il talento e la passione di ogni studente; è questa la mission del progetto accoglienza “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” durante il quale gli studenti delle classi prime dell’I.I.S. Liceo E. Medi sono stati proiettati in un percorso didattico orientato alla conoscenza, all’analisi, all’interpretazione e alla cura di una mutata compagine scolastica, parte e riflesso del rapido e irrefrenabile mutamento della società.

L’accoglienza pianificata dal Dirigente Scolastico dello storico istituto barcellonese, la Prof.ssa Ester Elide Lemmo, ha avuto come fulcro la socializzazione, la libertà e il sereno ingresso dei giovani discenti nella nuova scuola. La Dirigente, nei giorni dell’inclusione, ha espresso la sua soddisfazione per il progetto appena concluso, consapevole della necessità di uno sguardo rivolto sempre al futuro, al miglioramento e alla costruzione di un cambiamento, attraverso la ricerca continua di nuove soluzioni e grazie, soprattutto, al proficuo e costante rapporto con i ragazzi – la più grande risorsa di ogni educatore -.

Le prime classi sono state accolte nei rispettivi plessi di appartenenza e gli studenti, sin dal primo giorno di lezione, sono stati inseriti all’interno di percorsi di interazione dinamica, con l’obiettivo di farli socializzare e di dare a ognuno di loro la possibilità di presentarsi, parlare di sé e di ascoltare gli altri promuovendo un cammino educativo orientato alla cooperazione, al confronto e al rispetto reciproco.

L’inclusione attiva dei giovani, nucleo fondante della mission individuata dal Dirigente scolastico e dai Professori Leonardo Garsia e Gianfranco Gravina – funzioni strumentali responsabili dell’orientamento -, ha rappresentato l’orizzonte formativo verso cui orientare le attività del progetto che si è svolto tra il 19 e il 30 settembre e articolato nelle sezioni “Conosciamoci parlando”, “Conosciamoci pensando”, “Conosciamoci giocando” e “Conosciamoci senza pregiudizi”. Durante le giornate, in un’ottica di flessibilità spazio-temporale, hanno avuto luogo sia attività di azzeramento – latino e greco per il liceo classico, matematica e fisica per il liceo scientifico, matematica e informatica per il liceo scientifico (opzione scienze applicate), lingue straniere per il liceo linguistico e latino e consolidamento della comunicazione per il liceo delle scienze umane – sia attività incentrate sul dialogo e il reciproco ascolto, sulla sperimentazione scientifica, sullo sport e sull’arte, esperienze culturali tese a consolidare le responsabilità di ognuno e a incentivare un percorso costruttivo di ricerca, umiltà e reinterpretazione dell’idea di sé e degli altri come parti della medesima comunità.

È nel messaggio veicolato dall’opera Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? – definita dalla critica “il testamento spirituale” di Paul Gauguin – che l’I.I.S. Liceo E. Medi ritrova la sintesi della propria ideologia d’accoglienza, non solo durante il primo anno, bensì lungo l’intero quinquennio; l’obiettivo è permettere agli studenti di prendere coscienza di se stessi – salvaguardando l’identità di ognuno -, delle loro potenzialità e indicare l’orizzonte verso cui farle convergere al fine di permettere a ciascuno il raggiungimento del proprio livello di eccellenza umana e didattica.

Quello che si è da poco concluso è un percorso d’accoglienza reso possibile a seguito di una vera e propria rigenerazione del concetto di trasmissione del sapere, più flessibile ed elastico, intorno al quale si è strutturata la composizione di percorsi didattici “aperti”. I cortili dei plessi, la palestra, i laboratori, l’auditorium e l’Aula Magna sono diventati i nuovi spazi fluidi per l’interazione delle classi, non più nella loro singola e individuale configurazione quotidiana, ma tra loro combinate secondo un modello al contempo orizzontale e verticale, grazie anche al supporto di alcuni studenti delle seconde e delle quinte classi, in qualità di tutor.