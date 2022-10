Calcio da tavolo, il CT Igea di Barcellona P.G. conquista la promozione in serie C

Questo weekend si è tenuto a Barcellona Pozzo di Gotto il campionato nazionale di Serie D – Girone Sud di calcio da tavolo in occasione del quale ha fatto il suo esordio sullo scenario calciotavolistico italiano il CT Igea, neonata filiale de CT Barcellona.

Per la formazione barcellonese è stato un battesimo ricco di soddisfazioni, concluso con la promozione in serie C. A scendere in campo con i colori giallo rossi sotto la guida del capitano Salvuccio Mandanici sono stati Francesco La Torre, Giuseppe Torre, Roberto Manzella, Carmelo Natale, Enrico Mondo e Angelo Coppolino.

Già dopo la prima giornata di gare, il CT Igea si è piazzato in testa alla classifica, e ha mantenuto questa posizione anche oggi dopo gli ultimi tre scontri della prima fase, concretizzatisi in due vittorie con Catanzaro e Zancle (rispettivamente per 2-0 e 4-0) ed un pareggio con i campani Ualions (2-2).

Nella successiva fase dei play off, il team giallo rosso ha affrontato in semifinale il Bruzia, sul quale ha prevalso per 2-1, in virtù delle vittorie di La Torre su Calcagno (2-1) e di Manzella su Berardi (5-1).

La finale è stata tutta siciliana: a contendersi la promozione, oltre la squadra di capitan Mandanici, è stato il Siracusa.

Il match si è concluso in parità (1-1) ma i nostri hanno avuto la meglio grazie ad una migliore differenza reti, staccando un biglietto diretto per la serie C. Adesso tutta l’attenzione è puntata verso la serie A, che vedrà impegnata la prima squadra già il prossimo weekend nella sede federale di San Benedetto del Tronto.

Alla cerimonia di premiazione era presenta l’assessore comunale Paolo Pino, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale.