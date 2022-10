Barcellona: riapre dopo 10 anni il campo sportivo Francesco Trio di San Paolo, affidato alla Vivi Don Bosco

Dopo 10 anni riapre le porte ai tornei agonistici il campo sportivo Francesco Trio di San Paolo.

L’impianto comunale ha iniziato ad ospitare le gare di Seconda categoria e quella dei settori giovanili della società Vivi Don Bosco, a cui è stata affidata la gestione della struttura. Con l’impegno dell’amministrazione comunale del sindaco Pinuccio Calabrò, ed in particolare dell’assessore allo sport Roberto Molino, è stata ripristinata la recinzione del campo, mentre la società ha curato il ripristino degli spogliatoi e dell’area adiacente.

Ieri mattina il sindaco Pinuccio Calabrò, il vice sindaco Santi Calderone e l’assessore Roberto Molino hanno visitato l’impianto prima di una gara giovanile, insieme al presidente del comitato Figc di Barcellona, Giuseppe Molino. I rappresentati della Vivi Don Bosco hanno fatto gli onori di casa, ringraziando pubblicamente l’impegno dell’assessore Molino, che è stato descritto come “un assessore che ci tiene allo sport e con la quale si possa parlare “liberi” da ideologie partitiche. La nostra casa è ancora in fase di allestimento ma per noi è già bella così”.