La Nuova Igea Virtus passa al Fresina con i gol di Idoyaga e Vincenzi e resta capolista solitaria

La Nuova Igea Virtus con un gol per tempo supera 2-0 a domicilio la Rocca Acquedolcese nello scontro al vertice del torneo di Eccellenza e resta da sola in vetta alla classifica.

Le due marcature sono state realizzate al 14′ da Idoyaga con un tocco sotto porta e al 90′ da Vincenzi che ha concluso un efficace contropiede giallorosso. La squadra del tecnico Pasquale Ferrara ha saputo soffrire nei momenti in cui gli avversari hanno forzato i ritmi per cercare il pareggio ed ha colpito per la seconda volta quando è rimasta praticamente in 10 per un infortunio di Presti quando erano già finiti i cinque cambi a disposizione della panchina igeana.