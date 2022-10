Barcellona P.G., in attesa della decisione del Tar la SSR Messina è favorevole all’eliminazione delle isole ecologiche

Il ricorso al Tar di Catania di una delle ditta che hanno partecipato al bando di gara per l’assegnazione del nuovo servizio di igiene ambientale nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, aggiudicato dalla Commissione Urega alla Dusty di Catania, ha rallentato la procedura di sottoscrizione del contratto e l’avvio dell’attività di raccolta secondo i nuovi sistemi, che prevedono l’eliminazione delle isole ecologiche mobili ed il porta a porta su tutto il territorio.

Il TAR Sicilia di Catania, nell’udienza del 16 settembre scorso, non ha concesso sospensione ed ha fissato l’udienza pubblica per la data del 19 ottobre 2022 ai fini della decisione di merito. Per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana e quella manifestata dal Comune di Barcellona di avviare il servizio per risolvere le più gravi criticità dell’attuale gestione, l’SRR Messina, che ha gestione l’assegnazione dell’appalto, ha espresso parere favorevole all’avvio del nuovo servizio, nelle more della stipula del contratto con la vincitrice dell’appalto.

Analoga richiesta dell’esecuzione d’urgenza del servizio era stata presentata agli uffici tecnici comunali dall’assessore all’ambiente di Barcellona, Paolo Pino, davanti all’emergenza rifiuti rappresentata dall’utilizzo improprio della isole ecologiche mobili da parte dei cittadini. Il primo effetto del nuovo contratto sarebbe proprio l’eliminazione delle isole ecologiche mobili ed il porta a porta in tutta la città, con la successiva introduzione del mastelli con il codice identificativo di ciascun utente che consentirà di monitorare la corretta differenziazione dei rifiuti e di sanzionare le possibili violazioni.