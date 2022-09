La realtà virtuale del Metaverso al centro di un incontro organizzato all’Itt-Lssa Copernico di Barcellona

L’aula magna dell’Itt-Lssa Copernico di Barcellona ha ospitato un incontro che ha coinvolto gli studenti accompagnati dai docenti Isgrò, Quattrocchi, Tartaro e Torre. Tutti gli altri studenti dell’istituto usufruiranno dell’evento in modalità videoconferenza su google meet.

Il Metaverso è una realtà tecnologica che trova applicazione in vari ambiti della vita quotidiana. Si tratta di uno spazio virtuale in cui muoversi liberamente, senza limiti fisici. Un tipo di tecnologia con la quale aziende pubbliche e private dovranno confrontarsi per rimanere aggiornate e in linea con le richieste del mercato e le necessità dei cittadini

La conferenza formativa ed informativa è stata curata dell’azienda Aqua Consulting, con la partecipazione dell’Amministratore delegato Ing. N. Lo Schiavo e dei suoi collaboratori Ing. S. Callisto (resp. Reparto Hardware) e Ing. L. Zambelletti (programmatore di realtà aumentata).

L’azienda durante l’evento ha presentato l’innovativo Oculus è stato donato all’istituto per attività di ricerca-azione sulla realtà aumentata.

All’incontro, introdotto dalla dirigente prof.ssa ANGELINA BENVEGNA, è intervenuto per i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale l’Assessore all’Innovazione Dott. Santi Calderone.

La tematica dell’incontro è stata illustrata dal prof. Giuseppe Torre coordinatore del Dipartimento di Informatica, a cui sono seguiti gli intervento del CEO di AQUA l’ing. Nino Lo Schiavo, del dimostratore responsabile HARDWARE Ing. Salvatore Callisto e del dimostratore di OCULUS Ing. Luigi Zambelletti, che ha offerto la possibilità agli alunni di testare Oculus.