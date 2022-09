Alluvione 2020, la Regione assegna 3 milioni di euro a Barcellona P.G., Rodì Milici e Terme Vigliatore

La Regione, attraverso l’ufficio di progettazione, coordinato dall’ingegnere Leonardo Santoro, ha definito l’iter per l’assegnazione di un contributo di 3 milioni complessivo ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Rodì Milici, colpiti dall’alluvione dell’8 agosto 2020.

Il provvedimento, predisposto dal commissario per l’emergenza, insieme al dipartimento regionale delle Autonomie locali, assegna 2,3 milioni per gli interventi di messa in sicurezza del territorio nelle zona di Portosalvo frazione di Barcellona Pozzo di Gotto. Rodì Milici ha ottenuto un finanziamento di 297mila euro e Terme Vigliatore uno da 411 mila euro.