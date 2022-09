Sulla strada litoranea di Spinesante manca la segnaletica orizzontale e verticale

Un assiduo lettore di 24live ha segnalato quella che in effetti si configura come una disparità di trattamento da due zone litoranee della città, che mette a rischio la sicurezza stradale dei cittadini abitanti.

Come confermato dalle foto inviate in redazione, nel tratto di litoranea tra Cicerata e Calderà, dopo l’intervento di bitumazione della primavera scorsa, è stata ripristinata la segnaletica, sia orizzontale che verticale. Lo stesso trattamento non è stato riservato nel tratto di Spinesante, dove la segnaletica è assolutamente inesistente. “Ho rischiato, e non solo io – riferisce il lettore – di essere investito nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali (scolorite). Di tutto ciò ho resi edotti, sia i tutori del traffico comunale che quelli della città metropolitana, sia alcuni amministratori locali, col risultato di ottenere un bel nulla!!! Ho fatto notare anche che nella zona di Spinesante la strada è utilizzata quale pista da corsa per auto e moto”.