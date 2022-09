Messina: riorganizzazione rete scolastica 2023/2024, Calabrò tra i sette Sindaci eletti nella Conferenza Provinciale

L’assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Messina, convocata nei giorni scorsi e presieduta dal Sindaco Metropolitano di Messina Federico Basile, ha proceduto all’elezione dei sette componenti dei Sindaci in seno alla Conferenza Provinciale per la definizione del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2023/2024.

I sindaci, o loro delegati, presenti alla adunanza sono stati 28. Dopo le dichiarazioni di rito si è proceduto alla costituzione del seggio elettorale, e si è proceduto alle operazioni di voto

A risultare eletti sono stati: Pinuccio Calabrò sindaco di Barcellona P.G. con 12 voti, Giuseppe Mandanici sindaco di Castroreale con 10 voti, Giuseppe Midili Sindaco di Milazzo con 10 voti, Mario La Malfa Sindaco di Pace del Mela con 9 voti, Luigi Miceli Sindaco di Tusa con 6 voti, Vincenzo Amadore Sindaco di Galati Mamertino con 5 voti, Alessandro Costa Sindaco di Letojanni con 5 voti

“Questa riunione – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile – vuole essere un primo passo verso una una più razionale gestione dei processi di ridimensionamento dee istituzioni scolastiche: i Sindaci eletti saranno portavoce delle esigenze e delle istanze dei territori all’interno della Conferenza territoriale, preservando le piccole realtà , che seppur marginali dal punto di vista territoriale e numerico, rappresentano uno dei fulcri della cultura dei nostro territorio”.