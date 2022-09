Spadafora: imputati per aver dato fuoco a un’imbarcazione, assolti per non aver commesso il fatto

Hanno dovuto rispondere del reato di danneggiamento seguito da incendio due ragazzi, minorenni all’epoca dei fatti, S.C. difeso dall’avv. Sebastiano Campanella e D.G. difeso dall’avv. Carmelo Monforte, in concorso con il maggiorenne B.F..

Il Tribunale ha assolto i due ragazzi allora minorenni “per non aver commesso il fatto”.

La vicenda

Nella notte dell’1 settembre 2018, divampa un incendio su due imbarcazioni giacenti sul lungomare di Spadafora. Su una di queste due imbarcazioni, dormiva un cittadino extracomunitario che, svegliatosi per le fiamme, è riuscito a domare l’incendio. Nell’immediatezza intervengono le Forze dell’Ordine e i Carabinieri di Spadafora unitamente al Nucleo Radiomobile sequestrano anche le immagini di un impianto di videosorveglianza presente nelle immediate vicinanze e si attiva l’iter investigativo.

Nell’immediatezza dei fatti, il cittadino extracomunitario dichiara di non aver visto in volto nessuno dei tre soggetti ritenuti responsabili del gesto e individuati grazie alle telecamere e di averli visti solo di spalle a una distanza di circa 30 metri e oltre. Circostanza confermata anche dall’armatore dell’imbarcazione, il quale dichiarò che il suo operaio vide i tre di spalle, scappare. Tra l’altro, le Forze dell’Ordine hanno annotato che la scarsa qualità delle immagini delle videocamera non hanno consentito il riconoscimento dei tre soggetti individuati.

A distanza di tre giorni, il 4 settembre quando i due guardano il video delle telecamere e dichiarano di riconoscere con certezza i tre soggetti, successivamente imputati, di cui due dinnanzi al Tribunale per i minorenni.

Il procedimento

Si avvia il procedimento giudiziario, sentite le Forze dell’Ordine, acquisite le difese comprese tutte le dichiarazioni comprese le incompatibili prime e seconde dichiarazioni, escussi i testimoni, viene fuori l’alibi di ferro dei due imputati: uno dei due per mare e non presente sul territorio, l’altro a casa a dormire. Cade, inoltre, la causa secondo la quale gli imputati erano stati mandati a incendiare l’imbarcazione da un potenziale concorrente. Motivo per cui anche le intercettazioni che erano state attivate, hanno dato esito negativo e la non prosecuzione delle indagini.

L’esito

Nei giorni scorsi, la discussione. Il PM Annalisa Arena aveva evocato una condanna per entrambi gli imputati ad anni 1 e mesi 6 di reclusione. Il Tribunale, invece, con la Presidente dr.ssa Pricoco e a latere il dr Cisca e i Giudici Popolari hanno assolto entrambi gli imputati ex minorenni per non aver commesso il fatto.

Il commento dell’avv. Sebastiano Campanella