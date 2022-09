Regionali 2022, definita la pattuglia dei 10 deputati messinesi eletti all’ARS

Mancano solo cinque sezioni per completare le scrutinio dei 776 seggi allestiti nei 108 comuni della provincia di Messina, ma si è già definita la pattuglia degli otto deputati eletti nel collegio provinciale. A questi si aggiungono i due seggi conquistati da Cateno De Luca, secondo classificato nella corsa alla presidenza della Regione, e da Elvira Amata, inserita nel listino del nuovo presidente Renato Schifani.

Alla fine dei conteggi, restano fuori dai giochi, per non aver raggiunto il quorum a livello regionale, le lista di Sicilia Vera e dei Centi Passi per la Sicilia. Ha invece ottenuto due seggi la lista Cateno De Luca Sindaco di Sicilia, che sono stati assestati al primo cittadino di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto ed ad al presidente del movimento Sicilia Vera Giuseppe Lombardo, rispettivamente secondo e terzo per numero di preferenze dietro a Cateno De Luca. Un seggio ciascuno è andato a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Popolari e Autonomisti, Lega Prima l’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle.

In Forza Italia il primo degli eletti con 11 mila preferenze è stato l’uscente Tommaso Calderone, che ha contestualmente ottenuto l’elezione anche alla Camera dei Deputati. Se dovesse scegliere di accettare l’incarico a Montecitorio, il suo posto all’ARS andrebbe ad un’altra uscente, Bernadette Grasso.

In Fratelli d’Italia il seggio è andato all’uscente Pino Galluzzo, che ha ottenuto 9 mila preferenza, superando nettamente la concorrenza interna al partito. Le altre riconferme arrivano con Luigi Genovese, che ha conquistato più di 9 mila preferenza nella lista Popolari ed Autonomisti, con Giuseppe Laccoto, che nella lista della Lega ha superato l’altro uscente Antonio Catalfamo e l’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, e con Antonio De Luca per il Movimento 5 Stelle, che con i voti del capoluogo ha superato la barcellonese Vera Giorgianni, la più votata nella lista pentastellata in provincia di Messina. L’ottavo seggio è quello assegnato al Pd, con l’ottima performance di Calogero Leanza, figlio dell’ex onorevole Vincenzo, che ha ottenuto più preferenze rispetto al segretario provinciale Nino Bartolotta e l’ex segretario della Cgil il milazzese Giovanni Mastroeni.