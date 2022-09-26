Senato 2022, le preferenze del collegio uninominale di Messina-Enna (944 sez. su 1.001)

|Simbolo partito
|Candidati uninominali e liste
|Voti
|%
|MUSOLINO DAFNE
|96.399
|29,66
|SUD CHIAMA NORD
|95.057
|29,72
|BUCALO CARMELA
|95.134
|29,27
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|48.080
|15,03
|FORZA ITALIA
|31.160
|9,74
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|13.484
|4,22
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|1.582
|0,49
|FLORIDIA BARBARA
|59.457
|18,29
|MOVIMENTO 5 STELLE
|58.353
|18,24
|RUSSO ANTONIA
|48.682
|14,98
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|36.961
|11,56
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|4.876
|1,52
|+EUROPA
|3.794
|1,19
|IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|1.746
|0,55
|LAZZARA PAPINA EMILIANO
|11.562
|3,56
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|11.283
|3,53
|SOTTILE GIUSEPPE
|6.982
|2,15
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|6.869
|2,15
|IOPPOLO RENZO
|2.621
|0,81
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|2.588
|0,81
|DESSI’ DOLORES DETTA DORIS
|2.332
|0,72
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|2.238
|0,70
|BONANNO CARLA
|1.289
|0,40
|VITA
|1.247
|0,39
|LO PRESTI ENZA
|560
|0,17
|ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS
|546
|0,17