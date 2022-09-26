Senato 2022, le preferenze del collegio uninominale di Messina-Enna (944 sez. su 1.001)

A cura di - Elezioni Politiche e Regionali 2022, In evidenza
Simbolo partito Candidati uninominali e listeVoti%
MUSOLINO DAFNE96.399 29,66 
SUD CHIAMA NORD95.05729,72 
BUCALO CARMELA95.134 29,27 
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI48.08015,03 
FORZA ITALIA31.1609,74 
LEGA PER SALVINI PREMIER13.4844,22 
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC1.5820,49 
FLORIDIA BARBARA59.457 18,29 
MOVIMENTO 5 STELLE58.35318,24 
RUSSO ANTONIA48.682 14,98 
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA36.96111,56 
ALLEANZA VERDI E SINISTRA4.8761,52 
+EUROPA3.7941,19 
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO1.7460,55 
LAZZARA PAPINA EMILIANO11.562 3,56 
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA11.2833,53 
SOTTILE GIUSEPPE6.982 2,15 
ITALEXIT PER L’ITALIA6.8692,15 
IOPPOLO RENZO2.621 0,81 
ITALIA SOVRANA E POPOLARE2.5880,81 
DESSI’ DOLORES DETTA DORIS2.332 0,72 
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS2.2380,70 
BONANNO CARLA1.289 0,40 
VITA1.2470,39 
LO PRESTI ENZA560 0,17 
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS5460,17 

 