Il Rotary San Filippo del Mela in visita al Museo Epicentro

Il Rotary Club di San Filippo del Mela, presieduto da Giacomo Chillè, lo scorso 25 settembre ha reso omaggio al Museo Epicentro di Gala organizzando una visita guidata nel regno della cultura contemporanea ideato e animato dai suoi sovrani fondatori Nino Abbate e Salva Mostaccio.

Ad accogliere il gruppo di interessati visitatori, radunati sulle gradonate degli spazi esterni del Museo è stato l’Arch. Rosario Andrea Cristelli che, in veste di Direttore del Museo, ha introdotto le figure artistiche ed i valori personali dei suoi fondatori anticipando i contenuti dei luoghi della cultura contemporanea di Gala.

Sono tre, infatti, i luoghi che compongono il “sistema Epicentro”: Il Museo delle mattonelle d’arte contemporanea, l’annesso Giardino di Salva e il vecchio Laboratorio Epicentro, a pochi metri dal nucleo centrale con la collezione permanente; un luogo oggi recuperato e ampliato con nuovi spazi espositivi e laboratoriali.

Nino Abbate e Salva Mostaccio con il Direttore Cristelli, si sono intervallati nella narrazione dell’appassionante storia della collezione e nella sua evoluzione attraverso racconti inediti e descrizioni. Il “gruppo Rotary”, particolarmente interessato e piacevolmente sorpreso dal grande valore culturale in mostra, ha vissuto una intensa esperienza estetica e si è impegnata come “portavoce di Bellezza” per contribuire alla promozione.

Il Museo Epicentro ringrazia il Presidente del Club Dott. Giacomo Chillè ed il Consigliere Dr. Francesco Pino che ha proposto la visita guidata alla scoperta del patrimonio culturale contemporaneo del territorio. Il Direttore Cristelli ha sottolineato inoltre la sensibilità degli amici del Rotary Club di San Filippo del Mela nell’apprezzare i libri di Nino Abbate (EpicentroEdizioni) in particolar modo l’ultimo, recentemente presentato, dal titolo “Gala – Periferia e Centro dell’arte”, parole, segni e disegni – linguaggi contemporanei edizionEpicentro (Terme Vigliatore, giugno 2022) con la premessa di Andrea De Pasquale, Direttore Generale dell’Archivio centrale dello Stato e i testi di Valentina Certo sapiente Storica dell’arte e di Rosario Andrea Cristelli, architetto esperto in promozione del patrimonio culturale che anche durante questa “occasione Rotary” ha voluto puntualizzare “Il dovere della documentazione, della custodia, della promozione e della valorizzazione nella periferica Epicentro, centralità culturale internazionale”.