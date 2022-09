Elezioni, affluenza in calo in Sicilia: a Barcellona P.G. alle 19 hanno votato in 14.945 (nel 2017 16.425)

Cala l’affluenza alle urne sia nel conteggio per le elezioni Regionali, sia per quello relativo alle Politiche.

Alle 19 a Barcellona Pozzo di Gotto per le Politiche hanno votato in 14.936 con una percentuale del 47,62%, in calo rispetto al 52,56% delle precedenti consultazione.

Per le Regionali nella città del Longano hanno votato in 14.945 (41,13%) contro i 16.425 del 2017 (44,6%). Il dato in calo è riferito a tutta la Sicilia (35,44% contro il 36,44%), ma le uniche province in controtendenza sono Enna, Palermo e Trapani.

2022 2017 Elettori Votanti % Elettori Votanti % Agrigento 480.748 138.609 28,83% 483.996 146.109 30,19% Caltanissetta 272.616 76.137 27,93% 278.371 83.355 29,94% Catania 984.477 367.126 37,29% 986.286 392.052 39,75% Enna 200.388 55.061 27,48% 201.380 54.830 27,23% Messina 576.847 228.876 39,68% 586.346 241.020 41,11% Palermo 1.107.248 409.384 36,97% 1.112.320 404.270 36,34% Ragusa 269.606 96.832 35,92% 267.567 100.600 37,6% Siracusa 356.325 130.450 36,61% 359.715 138.193 38,42% Trapani 369.585 134.247 36,32% 385.130 138.130 35,87% Totale 4.617.840 1.636.722 35,44 % 4.661.111 1.698.559 36,44 %

Riportiamo anche i dati comune per comune alle Regionali in provincia di Messina